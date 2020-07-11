Без теста не пускали: СМИ узнали, с кем Янукович отпраздновал 70-летие

Бывший президент Виктор Янукович два дня назад, 9 июля, отпраздновал 70-летний юбилей в компании экс-президента России Дмитрия Медведева, передает "Гордон" со ссылкой на источник.

Сообщается, что празднество состоялось в Сочи, а местом было выбрано казино (его даже закрыли для посетителей по случаю дня рождения Януковича). Среди гостей были экс-президент и бывший премьер-министр РФ, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, бывший мэр Сочи Анатолий Пахомов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам источника, на праздник украинского президента-беглеца пускали только после сдачи теста на коронавирус.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении в государственной измене бывшему президенту Виктору Януковичу, а также двоим бывшим министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву. Их подозревают в подрыве суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, ее обороноспособности.

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