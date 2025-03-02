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Без согласия Украины: МАГАТЭ провело ротацию на ЗАЭС через Крым

Ротацию провели через временно оккупированный Крым

сегодня, 10:08
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Амбарцумян Анна

Это первый случай с начала полномасштабного вторжения России, когда Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело ротацию сотрудников на Запорожскую атомную электростанцию через оккупированные территории. Такой шаг вызвал серьезную критику со стороны Украины и международных партнеров, поскольку процедура проводилась без согласования с официальным Киевом и вопреки предупреждениям Европейского Союза.

Без согласия Украины: МАГАТЭ провело ротацию на ЗАЭС через Крым

Фото из открытых источников

Как сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, еще за день до происшествия он узнал о планах агентства осуществить ротацию через Крым.

Без согласия Украины и вопреки предупреждениям ЕС. Смелый шаг Рафаэля Гросси, который стремится стать следующим Генеральным секретарем ООН, говорится в сообщении.

В то время как представители МАГАТЭ не дают официальных комментариев, факт проведения ротации подтвердили в России.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупационное Минобороны РФ опубликовало видео с примечанием "срочно", на которых якобы видны "удары украинских войск из беспилотников и артиллерии по автоколонну с экспертами МАГАТЭ с целью срыва плановой ротации на Запорожской атомной электростанции 12 февраля".

Кроме того, во время видеовстречи с украинскими журналистами президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Запорожская атомная электростанция должна стать частью системы гарантий безопасности для страны. Он добавил, что все международные партнеры Украины признают, что без атомной энергетики Украина не смогла бы пережить зиму, что привело бы к катастрофе. Зеленский также отметил, что Украина заинтересована в подписании соглашения с США по использованию полезных ископаемых, но только после его доработки, чтобы документ включал гарантии безопасности. Это касается не только военной помощи, но и экономических и политических обязательств.




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Источник: https://x.com/RikardJozwiak/status/1895921284703527096?t=m_K_mjQm8f6DcQpuozWrZQ&s=19
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