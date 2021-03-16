Без разрешений и контроля: на Харьковщине перевозчик второй год работает без договора

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Станислав Молчанов
Второй
год, начиная с мая 2019-го, в Харьковской области не утихает скандал в сфере пассажирских
перевозок. Речь идет о транспорте, обеспечивающим связь с городами Люботин,
Солоницевка и Песочин. О последствиях сразу двух проведенных конкурсов на автомобильные
перевозки по отдельным межгородским маршрутам сообщают в Харьковском
антикоррупционном центре.
"Укравтотранс Плюс" в Харьковской области работает без договора. Фото из открытых источников
По
словам представителей организации, первый конкурс между перевозчиками состоялся
еще в конце весны 2019 года. Тогда победителем была определена компания ООО "Интерспецмаркет".
В начале июня фирма и Департамент экономики и международных отношений ХОГА
подписали необходимый договор, но уже 6 июня результаты конкурса по каким-то
причинам были отменены. В Харьковском антикоррупционном центре также отмечают,
что распоряжение облгосадминистрации, что отменяло результаты конкурса,
отсутствует на сайте госоргана власти.
Разумеется,
был объявлен второй конкурс. Он прошел уже в августе, и в нем победу одержало
ООО "Укравтотранс Плюс". При этом журналисты сайта "АТН Общество Харьков",
рассказывая о проведении конкурса, цитируют депутата ОГА Дмитрия Булаха, который
открыто критикует "прозрачность" процедуры.
При
этом официальных документов с "Укравтотранс Плюс" Харьковская
облгосадминистрация так и не подписала, ведь изначально заключенный договор с
первым победителем так и не был расторгнут.
Стоит
отметить, что результаты повторного конкурса были обжалованы во Втором
апелляционном административном суде. Их было признано противоправными, а после
— отменили, о чем свидетельствует соответственное судебное решение в публичном
реестре.
Все
эти факты не помешали представителям "Укравтотранс Плюс" наладить работу в Харьковской
области. Без необходимых документов представители компании занимаются
перевозкой пассажиров с 2019 года, пишет "КП". По информации журналистов телепрограммы
"ДжеДАІ", действия перевозчика, так и не заключившего договор с властями, не
раз приводили к трагедиям на дороге.
В конце мая 2020 года, по
сообщению Харьковского антикоррупционного центра, в ОГА обещали провести новый конкурс, чего так и не
сделали. Более того — в конце лета прошлого года представители облгосадминистрации
подали в суд на ООО "Интерспецмаркет" — для признания результатов Конкурсного
комитета протиправными.
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