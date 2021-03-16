Без разрешений и контроля: на Харьковщине перевозчик второй год работает без договора



















Второй год, начиная с мая 2019-го, в Харьковской области не утихает скандал в сфере пассажирских перевозок. Речь идет о транспорте, обеспечивающим связь с городами Люботин, Солоницевка и Песочин. О последствиях сразу двух проведенных конкурсов на автомобильные перевозки по отдельным межгородским маршрутам сообщают в Харьковском антикоррупционном центре.



"Укравтотранс Плюс" в Харьковской области работает без договора. Фото из открытых источников

По словам представителей организации, первый конкурс между перевозчиками состоялся еще в конце весны 2019 года. Тогда победителем была определена компания ООО "Интерспецмаркет". В начале июня фирма и Департамент экономики и международных отношений ХОГА подписали необходимый договор, но уже 6 июня результаты конкурса по каким-то причинам были отменены. В Харьковском антикоррупционном центре также отмечают, что распоряжение облгосадминистрации, что отменяло результаты конкурса, отсутствует на сайте госоргана власти.

Разумеется, был объявлен второй конкурс. Он прошел уже в августе, и в нем победу одержало ООО "Укравтотранс Плюс". При этом журналисты сайта "АТН Общество Харьков", рассказывая о проведении конкурса, цитируют депутата ОГА Дмитрия Булаха, который открыто критикует "прозрачность" процедуры.

При этом официальных документов с "Укравтотранс Плюс" Харьковская облгосадминистрация так и не подписала, ведь изначально заключенный договор с первым победителем так и не был расторгнут.

Стоит отметить, что результаты повторного конкурса были обжалованы во Втором апелляционном административном суде. Их было признано противоправными, а после — отменили, о чем свидетельствует соответственное судебное решение в публичном реестре.

Все эти факты не помешали представителям "Укравтотранс Плюс" наладить работу в Харьковской области. Без необходимых документов представители компании занимаются перевозкой пассажиров с 2019 года, пишет "КП". По информации журналистов телепрограммы "ДжеДАІ", действия перевозчика, так и не заключившего договор с властями, не раз приводили к трагедиям на дороге.

В конце мая 2020 года, по сообщению Харьковского антикоррупционного центра, в ОГА обещали провести новый конкурс, чего так и не сделали. Более того — в конце лета прошлого года представители облгосадминистрации подали в суд на ООО "Интерспецмаркет" — для признания результатов Конкурсного комитета протиправными.

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