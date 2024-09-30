Бесплатная доставка лекарств: как заказать медикаменты по телефону

Украинцы теперь могут заказывать лекарства по телефону и получать их бесплатно по почте благодаря новому проекту "Укрпочта. Аптека". Эта инициатива, начатая совместно с правительством, направлена на обеспечение медикаментами жителей в самых отдаленных уголках страны, включая прифронтовые районы. Об этом сообщает Правительственный портал.



Укрпочта. Фото из открытых источников

Где действует услуга

Проект охватывает всю Украину, включая области с ограниченным доступом к аптекам:

Донецкая

Сумская

Запорожская

Херсонская

Черниговская

Николаевская

Как заказать лекарство

Чтобы воспользоваться услугой, позвоните по горячей линии по номеру 0 800 300 545. В голосовом меню выберите соответствующий пункт для связи с оператором, сообщите необходимые препараты, и ваш заказ доставят бесплатно в ближайшее отделение "Укрпочта Экспресс". Срок доставки между областными центрами составляет до трех дней.

Какие препараты можно заказать

Лекарства по программе "Доступные лекарства"

Рецептурные и безрецептурные медикаменты

Ограничения: Не подлежат доставке инсулины, наркотические и психотропные препараты, сильнодействующие или радиоактивные средства, регулируемые Министерством здравоохранения.

"93% удовлетворены скоростью доставки 85% отмечают удобство заказа по телефону. Несмотря на войну, государство делает все возможное, чтобы каждый украинец имел доступ к лекарствам и нужным медицинским услугам", – говорится в сообщении.

Напомним, благодаря программе реимбурсации "Доступные лекарства" , ВПЛ могут получить необходимые медикаменты бесплатно или с частичной оплатой. Реимбурсация предполагает возмещение аптечным заведениям стоимости лекарственных средств, отпущенных пациенту по е-рецепту. Это касается наиболее распространенных хронических заболеваний, которые эффективно лечатся на амбулаторном уровне.