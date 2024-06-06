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Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире, обогнав Илона Маска

Илона Маска уже второй раз обогнали в рейтинге самых богатых людей в мире

сегодня, 16:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В ходе недавних торгов в Европе, Бернар Арно, глава и генеральный директор французского конгломерата предметов роскоши LVMH, стал самым богатым человеком мира, обогнав Илона Маска. По данным издания Forbes, подъем акций компании на 1,5% катапультировал его состояние на вершину глобального списка миллиардеров.

Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире, обогнав Илона Маска

Илона Маска во второй раз обогнали в рейтинге самых богатых людей в мире

Состояние Арно, выросшее на 7,7 миллиарда долларов всего за один день, теперь оценивается в 210,1 миллиард долларов. Это произошло после того, как акции LVMH стремительно подскочили до 830 долларов за штуку на утренних торгах, что свидетельствует о значительном интересе инвесторов к брендам роскоши.

Акции LVMH продемонстрировали рост на 5,5% с начала года, в то время как акции Tesla, составляющие значительную часть активов Маска, упали почти на 30% с начала 2024 года.

"Комментарии" писали, что по версии агентства Bloomberg рейтинг самых богатых людей мира возглавил основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос. По данным агентства, состояние Безоса по состоянию на сегодняшний день составляет 205 миллиардов долларов. С начала года они выросли на 27,9 млрд долларов.

Согласно данным агентства, единственным украинцем в списке является Ринат Ахметов. Бизнесмен занимает 451 место. Его состояние оценивается в 6,44 млрд долларов. По данным Bloomberg, с начала года они увеличились на 598 миллионов долларов.

Кроме того, лидерами рейтинга самых богатых стран по показателю ВВП на душу населения стали относительно небольшие страны, не подпавшие под влияние пандемии коронавируса и войны в Украине. Украина в этом рейтинге оказалась на 141 месте из 221 страны мира.




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Источник: https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2024/06/06/bernard-arnault-overtakes-elon-musk-to-become-worlds-richest/?sh=6682375565ab
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