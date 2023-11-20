Береза: Гетманцев проталкивает закон о 10-кратных льготах для лотерей, в которых имел судьбу

Народный депутат Даниил Гетманцев проталкивает закон о 10-кратных льготах для лотерей, в которых сам в свое время имел судьбу. Как информирует портал "Комментарии", об этом заявил экс-народный депутат Борислав Береза .

Даниил Гетманцев. Фото: из открытых источников

"Читаю новость о том, что Гетманцев проталкивает закон о 10-кратных льготах для лотерей, в которых имел судьбу. Но ведь мы верим, что он это делает исключительно без собственного интереса и из альтруизма? По данным СМИ, этот проект закона приведет к миллионному ущербу бюджету и даже поставит под угрозу помощь от МВФ. Но это же мелочи на фоне всего происходящего? Или нет?", — отметил Береза.

Он добавил, что по словам нардепа Нины Южаниной, прежде чем стать депутатом, Гетманцев владел долей в лотерее МСЛ.

"Но это было известно и раньше. Как известно из журналистских расследований о собственности в Крыму в семье Гетманцева", — добавил от себя Береза.

Ранее сообщалось, что законопроект №10101 об изменениях в законодательство в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей при авторстве Гетманцева может нанести бюджет ущерб на сотни миллионов гривен и усложнить получение Украиной финансовой помощи от Международного валютного фонда.