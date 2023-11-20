Береза: Гетманцев проталкивает закон о 10-кратных льготах для лотерей, в которых имел судьбу

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Кравцев Сергей
Народный депутат Даниил Гетманцев проталкивает закон о 10-кратных льготах для лотерей, в которых сам в свое время имел судьбу. Как информирует портал "Комментарии", об этом заявил экс-народный депутат Борислав Береза .
Даниил Гетманцев. Фото: из открытых источников
Он добавил, что по словам нардепа Нины Южаниной, прежде чем стать депутатом, Гетманцев владел долей в лотерее МСЛ.
Ранее сообщалось, что законопроект №10101 об изменениях в законодательство в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей при авторстве Гетманцева может нанести бюджет ущерб на сотни миллионов гривен и усложнить получение Украиной финансовой помощи от Международного валютного фонда.
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