“Белый” список пополнился: в МИД назвали 58 стран, куда можно улететь из Украины во время пандемии

Так называемый “белый” список стран, в которые можно улететь из Украины даже несмотря на пандемию, пополнился новыми пунктами. Как рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на сегодняшнем брифинге, в него вошли еще 6 государств.

В новом списке теперь — Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центральная Африканская Республика, Сан Томе и Принсипи. Таким образом, всего украинцам разрешили путешествовать в 58 государств. Среди них — Бразилия, Доминиканская Республика, Республика Конго, Армения, Буркина-Фасо, Того, Чад, Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Египет, Тунис, Южная Корея, Ирак, Иран, Мексика, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Багамские острова, Словения, ОАЭ, Ямайка, Камбоджа, Бурунди, Ливан, Ирландия, Антигуа и Барбуда, Коморские острова, Пакистан, Сейшельские острова, Болгария, Мальдивы, Эквадор, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия, Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана.

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