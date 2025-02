Белый дом опустил Маска: теперь его игнорируют, а миллиардер бесится

Администрация президента США Дональда Трампа разрешила государственным служащим игнорировать электронное письмо от миллиардера Илона Маска, в котором тот потребовал абсолютно от всех федеральных чиновников отправлять в Департамент по вопросам эффективности правительства США (DOGE) отчеты о проделанной работе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Reuters. Маск, несмотря на это, повторно запросил у чиновников эти "письма об эффективности".

Маск настаивает, что чиновники США должны отчитываться перед ним, но миллиардера игнорируют. Фото: MAGA Voice / Х / скриншот

В письме, которое отправлял Маск, сотрудников просили ответить, описав свои достижения за прошедшую неделю в пяти пунктах, не раскрывая при этом секретную информацию. Отсутствие ответа до полуночи понедельника могло быть истолковано как увольнение.

По данным Reuters, американское агентство по управлению персоналом уведомило федеральных служащих, что они "могут проигнорировать письмо". Такое решение подняло много вопросов о том, какими реальными полномочиями обладает Маск в Белом доме, отмечают журналисты.

Сам бизнесмен 24 февраля пожаловался в Х на невыполнения своих распоряжений. При этом он назвал свое письмо "бессмысленным тестом".

Маск заявил, что "по усмотрению президента им будет предоставлен еще один шанс. Отсутствие ответа во второй раз приведет к увольнению".

Неясно, знал ли миллиардер при этом о сообщении, опубликованном ранее в понедельник Управлением кадровой политики США, в котором говорилось, что сотрудники отделов кадров федеральных агентств не будут уволены за отсутствие реакции на электронное письмо Маска, и что сотрудники не обязаны отвечать на него.

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, субботнее послание Маска застало врасплох некоторых чиновников администрации президента США Дональда Трампа. Усугубляя путаницу, сам Трамп при этом публично поддержал Маска. "Я думал, это было здорово", — сказал он журналистам в Белом доме ранее в понедельник. "В отправке этого было много гениальности. Мы пытаемся выяснить, работали ли люди".

The email request was utterly trivial, as the standard for passing the test was to type some words and press send!



Yet so many failed even that inane test, urged on in some cases by their managers.



Have you ever witnessed such INCOMPETENCE and CONTEMPT for how YOUR TAXES are… https://t.co/QjSmY4ezpg