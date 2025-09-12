Белорусские и российские войска начали активное движение: у НАТО повышенное внимание

Рубрики
Кравцев Сергей
12 сентября в Беларуси стартовали стратегические учения "Запад-2025", в ходе которых белорусские и российские войска отрабатывают действия по "отбитию возможной агрессии" и повышению взаимодействия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении государственного белорусского агентства БелТА.
Военные учения РФ и Беларуси. Фото: из открытых источников
Отмечается, что учения продлятся до 16 сентября и будут проходить на полигонах Республики Беларусь и Российской Федерации.
Ключевые аспекты подготовки, на которых сосредоточено учение: совершенствование навыков командования и штабов в управлении войсками во время отражения агрессии, повышение уровня взаимодействия между органами управления и полевой подготовки военнослужащих, а также отработка совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства.
Отмечается, что учения на территории Республики Беларусь проводятся на полигонах, расположенных в глубине страны или в ее восточных регионах. Несмотря на это в НАТО сохраняют повышенную бдительность из-за этих учений.
