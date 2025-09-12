logo

Белорусские и российские войска начали активное движение: у НАТО повышенное внимание
Белорусские и российские войска начали активное движение: у НАТО повышенное внимание

Беларусь и Россия начали учения "Запад-2025"

12 сентября 2025, 09:55
Автор:
Кравцев Сергей

12 сентября в Беларуси стартовали стратегические учения "Запад-2025", в ходе которых белорусские и российские войска отрабатывают действия по "отбитию возможной агрессии" и повышению взаимодействия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении государственного белорусского агентства БелТА.

Белорусские и российские войска начали активное движение: у НАТО повышенное внимание

Военные учения РФ и Беларуси. Фото: из открытых источников

Отмечается, что учения продлятся до 16 сентября и будут проходить на полигонах Республики Беларусь и Российской Федерации.

"Цель учения – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии", – говорится в сообщении.

Ключевые аспекты подготовки, на которых сосредоточено учение: совершенствование навыков командования и штабов в управлении войсками во время отражения агрессии, повышение уровня взаимодействия между органами управления и полевой подготовки военнослужащих, а также отработка совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства.

"Запад-2025" – это плановое мероприятие, которому предшествовала серия подготовительных маневров на территории обеих стран. Союзники по НАТО сейчас пристально следят за происходящим, ведь предшествовала старту учений атака РФ дронами на Польшу, что вызвало особую тревогу стран Балтии.

Отмечается, что учения на территории Республики Беларусь проводятся на полигонах, расположенных в глубине страны или в ее восточных регионах. Несмотря на это в НАТО сохраняют повышенную бдительность из-за этих учений.

Читайте также на портале "Комментарии" - НАТО готовит оборонительные военные меры в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу. Ключевая задача – усилить сдерживание на восточном фланге Альянса. Об этом говорится в материале "Bloomberg".



