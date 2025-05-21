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Беглеца Азарова поразило "циничное" убийство Портнова: что заявил предатель Украины

На время гибели бывший высокопоставленный чиновник из команды Януковича состоял во втором браке.

21 мая 2025, 16:15 comments5111
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Клименко Елена

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, после Революции Достоинства выехавший в Россию и до сих пор там скрывающийся, прокомментировал убийство Андрея Портнова — эксзамглавы Администрации президента Януковича. По словам Азарова, преступление было совершено с "особой жестокостью и цинизмом".

Беглеца Азарова поразило "циничное" убийство Портнова: что заявил предатель Украины

Николай Азаров. Фото: УНИАН

Азаров отметил, что хорошо знал Портнова и особенно возмущен тем, что стрельба произошла недалеко от школы, где учился ребенок погибшего.

"К сожалению, из Испании поступило подтверждение. Без комментариев. Самое ужасное — это место преступления: рядом со школой", — сказал он.

Также сообщается, что в момент смерти Портнов состоял во втором браке.

Напомним, что Андрей Портнов, считавшийся одним из главных идеологов судебной реформы времен Януковича, был застрелен возле Мадрида в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон. Сообщение о стрельбе поступило в местную полицию около 9:15 утра по местному времени. Портнова нашли мертвым рядом с Американской школой — по предварительной информации, он привозил туда своих детей.

По данным СМИ, решающим оказался выстрел в голову. Одной из версий мотива убийства есть долговые обязательства Портнова. Ранее он фигурировал в нескольких уголовных производствах в Украине, однако большинство из них были закрыты или не доведены до суда.

В соцсетях уже появилось первое фото с места трагедии — тело Портнова лежит на тротуаре, позади виден Mercedes, которым он, вероятно, привез детей в школу.

Портал "Комментарии" писал, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров продолжает пытаться получить новые титулы и должности в России. В этот раз он решил баллотироваться на должность академика Российской академии наук, избрав направление "горные науки".



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