БЭБ критически нуждается в победных кейсах – политолог

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Станислав Молчанов
Недавно созданное Бюро экономической безопасности (БЭБ) сейчас критически нуждается в победных кейсах. Иначе это ведомство просто пополнит ряд неэффективных институций. Таким мнением поделился политолог Николай Давыдюк.
Николай Давыдюк - фото из открытых источников
По данным объединения предприятий "Укрметаллургпром", сегодня в Украине остановились десять из пятнадцати сталеплавильных электропечей. Главная причина простоя – нехватка лома для обеспечения их стабильной работы и выполнения производственных планов.
Ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к его резкому экспорту и отечественные предприятия ощущают дефицит сырья.
Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что в "Слуге народа" рассказали, зачем Украине Бюро экономической безопасности.
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