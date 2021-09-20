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БЭБ критически нуждается в победных кейсах – политолог

Эксперт считает, что одним из кейсов может стать расследование вывоза из Украины металлолома по заниженным ценам

сегодня, 16:41
Автор:

Станислав Молчанов

Недавно созданное Бюро экономической безопасности (БЭБ) сейчас критически нуждается в победных кейсах. Иначе это ведомство просто пополнит ряд неэффективных институций. Таким мнением поделился политолог Николай Давыдюк.

БЭБ критически нуждается в победных кейсах – политолог

Николай Давыдюк - фото из открытых источников

"Одним из таких кейсов может стать расследование Бюро экономической безопасности массового вывоза из Украины металлолома по заниженным ценам. Сверхприбыли, которые спекулянты получают на перепродаже лома за рубеж, оседают в оффшорах. Все контрольные органы и лично премьер-министр предпочитают делать вид, что ничего не происходит. Хотя наметившийся дефицит этого сырья на украинских металлургических заводах уже создает риски остановки предприятий и сокращения штата рабочих. В этих условиях Бюро экономической безопасности, как новая структура, может продемонстрировать свою сравнительную эффективность. При чем, достаточно быстро", — отметил политолог.

По данным объединения предприятий "Укрметаллургпром", сегодня в Украине остановились десять из пятнадцати сталеплавильных электропечей. Главная причина простоя – нехватка лома для обеспечения их стабильной работы и выполнения производственных планов.

Ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к его резкому экспорту и отечественные предприятия ощущают дефицит сырья.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что в "Слуге народа" рассказали, зачем Украине Бюро экономической безопасности.



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