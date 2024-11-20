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Бариста помогал врагу бить по Украине: сдавал расположение ТЭЦ

Шпион из Винницы сдавал врагу объекты ВСУ и устраивал диверсии

20 ноября 2024, 11:38
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Черновалова Кристина

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного агента российских спецслужб. Молодой человек из Винницы, работавший баристой, оказался шпионом, выполнявшим задачу врага: корректировал удары по стратегическим объектам в Киеве и поджигал трансформаторы в Винницкой области. Задержать предателя удалось "на горячем" во время очередной попытки диверсии.

Бариста помогал врагу бить по Украине: сдавал расположение ТЭЦ

СБУ задержала 22-летнего агента рф, который поджигал трансформаторы

22-летний винничанин получал задания от кураторов России через анонимный мессенджер. Среди его основных целей была одна из теплоэлектростанций Киева, которую россияне планировали атаковать ракетами и дронами-камикадзе. Также агент искал места расположения радиолокационных станций ВСУ, защищающих воздушное пространство столицы.

Однако на этом он не остановился. В Винницкой области шпион перешел в диверсии — пытался поджечь трансформаторные подстанции на железнодорожных магистралях. Такие действия могли сорвать логистические маршруты и серьезно навредить работе украинских военных.

Бариста помогал врагу бить по Украине: сдавал расположение ТЭЦ - фото 2

Контрразведка СБУ не только задокументировала все действия агента, но и задержала его вовремя. При себе у мужчины нашли мобильный телефон, где была переписка с российским куратором. В сообщениях агент подробно отчитывался о выполнении каждого задания.

Установлено, что молодого человека завербовали дистанционно в октябре этого года. Он тщательно следовал инструкциям, пока СБУ не сорвала его планы.

В настоящее время задержанный находится под стражей. Следователи СБУ выдвинули ему подозрение по статье о государственной измене, совершенное во время военного положения. За такие действия мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.



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