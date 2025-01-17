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Барби, Мерси и Султан: в Минюсте определили самые оригинальные имена украинцев, рожденных в 2024 году

С 14 лет лицо имеет право изменить свое имя, фамилию или отчество с согласия родителей или попечителя, а с 16 лет – по своему усмотрению.

сегодня, 14:40
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Клименко Елена

В 2024 году в Украине было зарегистрировано более 176 тысяч новорожденных детей Министерство юстиции поделилось информацией о наиболее популярных и оригинальных именах, которые получили украинцы в этом году.

Барби, Мерси и Султан: в Минюсте определили самые оригинальные имена украинцев, рожденных в 2024 году

Фото: 24 Канал

Среди самых распространенных женских имен – Анна, София, Мария, Екатерина, Соломия, Полина, Виктория и Милана.

Среди мужских лидируют имена Артем, Максим, Богдан, Дмитрий, Михаил, Андрей, Денис, Даниил, Тимофей, Макар и Марк.

Однако, как отмечают в Министерстве юстиции, помимо традиционных имен, украинцы все больше начали выбирать для своих детей необычные и оригинальные имена.

Среди самых редких имен для девушек можно увидеть такие оригинальные варианты, как Барби, Мерси, Звонка, Ангела, Рута, Горыня, Жасмин, Роксолана, Василиса, Олимпиада, Луна, Квитка, Суламита, Мальва и Дояна. Каждое из этих имен имеет особую историю или звучание, что позволяет им отличаться на фоне привычных вариантов.

Среди необычных имен для мальчиков можно встретить Пантелеимон, Соломон, Тамерлан, Эней, Святогор, Арнольд, Елисей, Добрыня, Зореслав, Зоровавель, Яир, Северин, Аскольд и Султан. Эти имена реже встречаются в повседневной жизни, но они глубоко символическими и историческими, иногда связанными с мифологией, древней историей или культурными традициями.

Министерство юстиции также напоминает, что с 14 лет лицо имеет право изменить свое имя, фамилию или отчество с согласия родителей или попечителя, а с 16 лет – по своему усмотрению.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинцы все чаще демонстрируют скептическое отношение к США и Западным странам, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.



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Источник: https://www.facebook.com/minjust.official/posts/pfbid0SUTGmQ8jpcV9ZvpMRsLF1AY2myjAiMpYfLMwUo45TFhkVWqzN7GZAkYDxSDTggFEl?rdid=ss3256LBBEF9ILvg#
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