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Бабушка напала на ювелира с камнем, чтобы ограбить магазин: вышло ли у нее

После борьбы с пожилой женщиной владелец магазина оказался в больнице

сегодня, 17:02
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Ткачик Олеся

Необычная попытка ограбления произошла в городе Кайсери, там пожилая женщина напала на ювелира, пытаясь ударить его камнем по голове, сообщает Need To Know.

Бабушка напала на ювелира с камнем, чтобы ограбить магазин: вышло ли у нее

Бабушка напала на ювелира

На записи камер видеонаблюдения видно, что женщина в платке подходит к прилавку, когда продавец занят работой. Она схватила его одной рукой, а другой занесла большой камень, после чего попыталась ударить мужчину по затылку.

Впрочем, из-за ее слабости удар получился больше похожим на легкое постукивание, чем на серьезную атаку.

При этом следует отметить, что мужчина, значительно выше и коренаще нападающей, начал отбиваться. В ходе борьбы камень выпал из ее руки, но женщина не остановилась – она вынула газовый баллончик и распылила его в лицо ювелиру.

Шум в магазине привлек внимание соседей – владельцы соседних магазинов прибежали на помощь и смогли обезвредить нападающую.

Полиция задержала женщину с поличным, а ювелира госпитализировали. Пока информации о его состоянии нет.

Правоохранители города Кайсери считают, что нападающая зашла в магазин под видом покупателя, но ее настоящей целью было ограбление.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в прошлом году в центральной Франции произошло дерзкое ограбление Музея Гиерона, одного из старейших музеев сакрального искусства. Вооруженная банда похитила части уникального ювелирного произведения — "Via Vitae" работы Жозефа Шоме 1904 года, которое считается национальным достоянием. Преступление совершили четверо мужчин на мотоциклах. Один охранял вход, а трое проникли в музей, используя специальное грабительское оборудование. В течение нескольких минут воры разрезали бронированное стекло и похитили золотые статуэтки, изумрудные украшения и части, инкрустированные драгоценными камнями.






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Источник: https://needtoknow.co.uk/2025/03/17/elderly-woman-tries-to-rob-jeweller-by-bashing-him-on-head-with-rock/
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