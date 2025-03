Бабушка напала на ювелира с камнем, чтобы ограбить магазин: вышло ли у нее

Необычная попытка ограбления произошла в городе Кайсери, там пожилая женщина напала на ювелира, пытаясь ударить его камнем по голове, сообщает Need To Know.

Бабушка напала на ювелира

На записи камер видеонаблюдения видно, что женщина в платке подходит к прилавку, когда продавец занят работой. Она схватила его одной рукой, а другой занесла большой камень, после чего попыталась ударить мужчину по затылку.

Впрочем, из-за ее слабости удар получился больше похожим на легкое постукивание, чем на серьезную атаку.

При этом следует отметить, что мужчина, значительно выше и коренаще нападающей, начал отбиваться. В ходе борьбы камень выпал из ее руки, но женщина не остановилась – она вынула газовый баллончик и распылила его в лицо ювелиру.

Шум в магазине привлек внимание соседей – владельцы соседних магазинов прибежали на помощь и смогли обезвредить нападающую.

Полиция задержала женщину с поличным, а ювелира госпитализировали. Пока информации о его состоянии нет.

Правоохранители города Кайсери считают, что нападающая зашла в магазин под видом покупателя, но ее настоящей целью было ограбление.

