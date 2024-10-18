Бабье лето возвращается: когда в Украине станет теплее

С 22 октября большинство регионов Украины ждет приятное потепление. Ночи станут теплее – от 2 до 8 градусов, а днем температура вырастет до 11-16 градусов. Такие изменения связаны с изменением атмосферных процессов, что принесет на территорию страны более теплые воздушные массы.

Прогноз погоды на конец октября

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует незначительное, но приятное повышение температуры с 22 октября. Наталья Птуха, спикера центра, рассказала, что ночи больше не будут такими холодными, как раньше. Заморозки могут происходить, но только на поверхности земли и в отдельных местах. В основном ночная температура будет держаться на уровне 2-8 градусов, что значительно теплее предыдущих показателей.

Днем также ожидается потепление. Если в Украине в среднем от 7 до 13 градусов, то с начала последней декады октября температура в большинстве регионов поднимется до 11-16 градусов. Больше потеплеет в Закарпатской области, где дневные показатели могут достичь 16 градусов.

Основная причина этих изменений — изменение атмосферных процессов. Над Украиной формируются новые барические образования, которые принесут более теплые воздушные массы. Это означает, что осень станет более мягкой и менее холодной, чем ожидалось ранее.

Улучшение погодных условий особенно важно для фермеров, продолжающих полевые работы. Кроме того, более теплые дни помогут сэкономить на отоплении, что станет актуальным для многих семей в условиях повышенных цен на энергоносители.