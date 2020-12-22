Ажиотаж на границе: украинцы возвращаются домой

На границе Украины значительно увеличился пассажиропоток. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в своем Telegram-канале сегодня, 22 декабря.

Фото: МВС

Сообщается, что подавляющее большинство составляют украинцы, которые возвращаются из Европейского союза.

"В последнее время количество лиц, пересекающих украинскую границу, значительно возросло. Несколько дней пассажиропоток в сутки фиксировался на уровне почти 90 000 путешественников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре и в начале декабря украинскую границу пересекали около 50 тыс. человек в сутки.

В МВД объясняют, что рост пассажиротранспортного потока в предновогодний период является традиционным. В прошлом году, по данным министерства, в этот же период, пассажиропоток составлял почти 300 тыс. человек в сутки.

"Он в значительной мере вызван существенным увеличением количества граждан Украины, въезжающих из стран Европейского союза, где с 25 декабря начинается период рождественско-новогодних праздников и выходных", — отмечается в сообщении.

Больше всего пассажиропоток вырос во всех работающих пунктах пропуска на границе с Польшей, а также в пунктах пропуска в Закарпатской области.

Напомним, Посольство в Киеве опубликовало инструкцию для тех, кому необходимо выехать или попасть в Великобританию.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина пока не будет закрывать границы с Объединенным Королевством Великобритании. Несмотря на то, что там обнаружен мутировавший штамм коронавируса, украинская власть не хочет лишать украинцев возможности приехать на родину на рождественские праздники из закрытой на тотальный карантин страны.

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