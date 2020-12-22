Ажиотаж на границе: украинцы возвращаются домой

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Таисия Ерохина
На границе Украины значительно увеличился пассажиропоток. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в своем Telegram-канале сегодня, 22 декабря.
Фото: МВС
Сообщается, что подавляющее большинство составляют украинцы, которые возвращаются из Европейского союза.
Отмечается, что в ноябре и в начале декабря украинскую границу пересекали около 50 тыс. человек в сутки.
В МВД объясняют, что рост пассажиротранспортного потока в предновогодний период является традиционным. В прошлом году, по данным министерства, в этот же период, пассажиропоток составлял почти 300 тыс. человек в сутки.
Больше всего пассажиропоток вырос во всех работающих пунктах пропуска на границе с Польшей, а также в пунктах пропуска в Закарпатской области.
Напомним, Посольство в Киеве опубликовало инструкцию для тех, кому необходимо выехать или попасть в Великобританию.
Как сообщал портал "Комментарии", Украина пока не будет закрывать границы с Объединенным Королевством Великобритании. Несмотря на то, что там обнаружен мутировавший штамм коронавируса, украинская власть не хочет лишать украинцев возможности приехать на родину на рождественские праздники из закрытой на тотальный карантин страны.
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