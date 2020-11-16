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Азербайджан начал поставки газа по трубопроводу, который составит конкуренцию Газпрому

Строительство трубопровода стоило консорциума 5 млрд долларов США

сегодня, 22:06
Автор:

Диденко Светлана

Отныне на территории ЕС будет действовать трубопровод, который поможет снизить зависимость европейских стран от российского Газпрома.

Азербайджан начал поставки газа по трубопроводу, который составит конкуренцию Газпрому

Фото: tap-ag.com

Консорциум TAP AG объявил о запуске Трансадриатического трубопровода, который будет поставлять газ из Азербайджана в Европу. Следовательно, после почти 5 лет строительства консорциум начал эксплуатацию трубопровода.

Поставлять природный газ с месторождения Шах Дениз II в Каспийском море.

TAP — это система газоснабжения, который в суммарной длине составляет 878 километров. В течение 4,5 года газопровод провели 105 км по дну Адриатического моря, через Грецию трубопровод протянулся на 550 км, в Албании — 215 км и 8 км по побережью Италии.

Строительство трубопровода стоило консорциуму 5 млрд долларов США. Пропускная способность трубошляху составляет вдвое 20 млрд кубометров газа. Однако, по плану будет поставляться 10 млрд кубометров ежегодно.

Трансадриатический трубопровод входит в систему "Южного газового коридора", который является входящий в политику Евросоюза по энергетической безопасности. Главная задача трубопровода — снизить зависимость европейских стран от российского Газпрома и снизить роль России как монополиста на рынке.

Однако Трансадриатический трубопровод не сможет догнать своего главного конкурента. Тогда как трубопровод от TAP поставляет 10 млрд кубометров газа, Газпром поставляет 200 млрд.

Издание "Комментарии" сообщало о новой модели рынка газа в Украине и с какими проблемами уже столкнулись украинцы.


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Источник: https://hromadske.ua/posts/azerbajdzhan-rozpochav-postavki-gazu-v-yevropu-transadriatichnim-truboprovodom-ce-konkurent-gazpromu
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