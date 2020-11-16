Азербайджан начал поставки газа по трубопроводу, который составит конкуренцию Газпрому

Отныне на территории ЕС будет действовать трубопровод, который поможет снизить зависимость европейских стран от российского Газпрома.

Фото: tap-ag.com

Консорциум TAP AG объявил о запуске Трансадриатического трубопровода, который будет поставлять газ из Азербайджана в Европу. Следовательно, после почти 5 лет строительства консорциум начал эксплуатацию трубопровода.

Поставлять природный газ с месторождения Шах Дениз II в Каспийском море.

TAP — это система газоснабжения, который в суммарной длине составляет 878 километров. В течение 4,5 года газопровод провели 105 км по дну Адриатического моря, через Грецию трубопровод протянулся на 550 км, в Албании — 215 км и 8 км по побережью Италии.

Строительство трубопровода стоило консорциуму 5 млрд долларов США. Пропускная способность трубошляху составляет вдвое 20 млрд кубометров газа. Однако, по плану будет поставляться 10 млрд кубометров ежегодно.

Трансадриатический трубопровод входит в систему "Южного газового коридора", который является входящий в политику Евросоюза по энергетической безопасности. Главная задача трубопровода — снизить зависимость европейских стран от российского Газпрома и снизить роль России как монополиста на рынке.

Однако Трансадриатический трубопровод не сможет догнать своего главного конкурента. Тогда как трубопровод от TAP поставляет 10 млрд кубометров газа, Газпром поставляет 200 млрд.

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