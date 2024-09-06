Азербайджан договаривается о новых поставках газа в ЕС: как может помочь Украина

Азербайджан ведет переговоры о расширении экспорта природного газа как минимум в три новые страны Европы. В этом вопросе есть оптимизм. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает "Bloomberg".

Ильхам Алиев. Фото: из открытых источников

На форуме в Италии Алиев сообщил, что Азербайджан уже поставляет газ в восемь стран Европы и имеет соглашение с регионом об удвоении экспорта к 2027 году.

"Мы просто хотим поддержать эти страны (в Европе) и Украину. У нас есть определенный оптимизм, я думаю, что есть почва для прорыва", — сказал лидер Азербайджана, не называя стран.

Алиев также подтвердил, что Москва и Киев обратились к нему с предложением содействовать транзиту газа через Украину в Европу после того, как в декабре истечет срок действия транзитного контракта.

Европа ищет новые газовые соглашения, чтобы попытаться поддержать поставки после того, как потоки из России сократились в 2022 году. Потоки могут быть сокращены еще больше, когда в конце года истечет срок действия соглашения, позволяющего российскому газу транзитом проходить через Украину в Европейский Союз. Неясно, можно ли будет найти обходной путь. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не позволит России получать прибыль от транспортировки газа по трубопроводам страны.

Зеленский сказал Bloomberg в интервью в июле, что Киев ведет переговоры о поставках газа из Азербайджана в ЕС. Соглашение о замене российского газа азербайджанскими поставками является "одним из предложений", которые в настоящее время обсуждаются, сказал тогда Зеленский.

Одним из решений может стать замена российских поставок на газ из другой страны, например, Азербайджана или Турции. Это позволило бы Украине продолжать получать транзитные сборы за использование своей ГТС, а Европе — продолжать получать газ.

В прошлом году Азербайджан экспортировал 24 млрд кубометров природного газа, половина из которых пошла в Европу. Ожидается, что в этом году экспорт в Европу достигнет 13 млрд кубометров, а крупнейшим покупателем станет Италия. Греция, Болгария, Румыния, Венгрия, Сербия, Словения и Хорватия начали получать газ на этой неделе.

ЕС пытается отказаться от российского газа, однако такие страны, как Венгрия, Австрия и Словакия, продолжают получать его по трубопроводу, проходящему через Украину.

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