Азартные игры по новым правилам: какие изменения вступили в силу с 1 апреля

С 1 апреля в Украине вступил в силу закон №4116-IX, значительно ограничивающий рекламу и спонсорство азартных игр. Однако в настоящее время внедрены лишь отдельные его положения, сообщает dev.ua.

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Да, в сфере игорного бизнеса произошли существенные изменения. Комиссию по регулированию азартных игр (КРАИЛ) заменил новый орган – "ПлейСити". Основные нововведения предполагают переход к концепции контролируемой игры вместо проверок, блокировку нелегальных игровых платформ и изменение правил рекламы.

Реклама азартных игр теперь разрешена только при определенных условиях:

· в ночное время по телевидению и радио (23:00–06:00);

· в медиа, ориентированных на аудиторию 21;

· как таргетированная онлайн-реклама для лиц от 21 года.,

Кроме того, запрещено:

· спонсорство, за исключением спортивного;

· использование военной тематики в рекламе;

· привлечение к рекламе военных, волонтеров или публичных лиц;

· Предложение бесплатных бонусов для привлечения игроков.

Закон также ужесточает контроль над лицензированием: компании с налоговыми долгами не смогут получить разрешение на деятельность. Оплата в азартных играх должна производиться исключительно через банковские счета в денежной форме.

Дополнительные требования предъявляются и к должностным лицам игорного бизнеса – они должны иметь безупречную репутацию, не иметь налоговую задолженность и не иметь связей со страной-агрессором.

Изменения касаются и лотерей, на которые распространяется большинство ограничений. Устанавливаются лимиты на расходы игроков, обязательные перерывы в игре и запрет на прием ставок в кредит. Также проверки игорных заведений теперь должны сопровождаться видеофиксацией.

Дополнительные ограничения для онлайн-казино, предусмотренные решением СНБО, вступят в силу 20 апреля 2024 года.

Портал "Комментарии" уже писал, что азартные игры могут стать приятным вариантом проведения досуга, но только при условии ответственной игры. Ее принципы помогут контролировать затраты и время и не превратить азартные игры в проблему. В противном случае азартные игры могут повлечь за собой финансовые трудности, повредить отношениям и даже привести к зависимости.