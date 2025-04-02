Азартные игры по новым правилам: какие изменения вступили в силу с 1 апреля

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Клименко Елена
С 1 апреля в Украине вступил в силу закон №4116-IX, значительно ограничивающий рекламу и спонсорство азартных игр. Однако в настоящее время внедрены лишь отдельные его положения, сообщает dev.ua.
Фото: 24 Канал
Да, в сфере игорного бизнеса произошли существенные изменения. Комиссию по регулированию азартных игр (КРАИЛ) заменил новый орган – "ПлейСити". Основные нововведения предполагают переход к концепции контролируемой игры вместо проверок, блокировку нелегальных игровых платформ и изменение правил рекламы.
Реклама азартных игр теперь разрешена только при определенных условиях:
· в ночное время по телевидению и радио (23:00–06:00);
· в медиа, ориентированных на аудиторию 21;
· как таргетированная онлайн-реклама для лиц от 21 года.,
Кроме того, запрещено:
· спонсорство, за исключением спортивного;
· использование военной тематики в рекламе;
· привлечение к рекламе военных, волонтеров или публичных лиц;
· Предложение бесплатных бонусов для привлечения игроков.
Закон также ужесточает контроль над лицензированием: компании с налоговыми долгами не смогут получить разрешение на деятельность. Оплата в азартных играх должна производиться исключительно через банковские счета в денежной форме.
Дополнительные требования предъявляются и к должностным лицам игорного бизнеса – они должны иметь безупречную репутацию, не иметь налоговую задолженность и не иметь связей со страной-агрессором.
Изменения касаются и лотерей, на которые распространяется большинство ограничений. Устанавливаются лимиты на расходы игроков, обязательные перерывы в игре и запрет на прием ставок в кредит. Также проверки игорных заведений теперь должны сопровождаться видеофиксацией.
Дополнительные ограничения для онлайн-казино, предусмотренные решением СНБО, вступят в силу 20 апреля 2024 года.
Портал "Комментарии" уже писал, что азартные игры могут стать приятным вариантом проведения досуга, но только при условии ответственной игры. Ее принципы помогут контролировать затраты и время и не превратить азартные игры в проблему. В противном случае азартные игры могут повлечь за собой финансовые трудности, повредить отношениям и даже привести к зависимости.
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