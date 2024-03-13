Автотренды Украины: какие авто выбирают в разных регионах

В феврале этого года рынок новых легковых автомобилей в Украине показал интересные тенденции и предпочтения среди потребителей. Влияние культурных, экономических и региональных особенностей ощутимо на выборе автомобилей, ставших бестселлерами на крупнейших региональных рынках. Основную долю продаж обеспечили Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области, формируя 64% общего объема продаж в стране.

Какие автомобили выбирают украинцы

По данным Укравтопрома, в феврале киевляне приобрели 2095 новых автомобилей, что на 88% превышает показатели в прошлом году. В Киевской области было зарегистрировано 452 единицы, что свидетельствует о росте на 57% по сравнению с аналогичным периодом. Днепропетровская область показала стабильность с покупкой 328 автомобилей, во Львовской области было приобретено 314 единиц (65%), а Одесская область замкнула пятерку лидеров с показателем в 298 автомобилей (37%).

Интересы покупателей в этих регионах распределились между двумя ключевыми моделями – кроссовером RENAULT Duster и электромобилем VOLKSWAGEN ID.4. RENAULT Duster стал бестселлером в столице и Днепропетровщине, что подчеркивает спрос на практичные и надежные автомобили для городской жизни и путешествий. В то же время, в Киевской, Одесской и Львовской областях большую популярность приобрел электромобиль VOLKSWAGEN ID.4, указывая на растущую заинтересованность в экологически чистом транспорте.

Эти отличия в предпочтениях могут быть обусловлены разными факторами, включая экономическое состояние регионов, доступность инфраструктуры для электромобилей, а также культурные и индивидуальные предпочтения жителей. К примеру, увеличение интереса к электромобилям в некоторых областях может свидетельствовать об активных попытках уменьшить экологическое воздействие и повысить энергоэффективность.

Выбирая между кроссовером и электромобилем, украинцы не только руководствуются собственными потребностями и преимуществами, но вносят вклад в формирование будущего автомобильного рынка страны. Выбор в пользу электромобилей может способствовать развитию соответствующей инфраструктуры, в частности, сети зарядных станций, что в свою очередь сделает электромобили более привлекательными для более широкого круга потребителей.

Ранее "Комментарии" писали, что в феврале этого года украинский автопарк увеличился на 180 автобусов, включая микроавтобусы, что на четверть превышает показатели того же месяца прошлого года и на 6% больше, чем количество регистраций в январе.