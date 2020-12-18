Автоэксперт раскритиковал блогера, который ехал в Тесле на заднем сидении

Полицейские остановили украинского YouTube-блогера Романа Алексенко, который сидел на заднем сиденье Tesla, его обвинили в превышении скорости. Хотя блогер настаивал на том, что не был за рулем. Затем полицейские хотели обвинить его в том, что он задавал параметры автопилота. На это Алексенко заявил, что параметры скорости задает Google maps, а также "автопилот нельзя настроить больше разрешенной скорости".

Блогер уверял полицейских, что передвигался в автомобиле на заднем сидении

Ситуация неоднозначная, кто виноват сразу и не разберешь. Чтобы разобраться, мы обратились к известному автоэксперту Игорю Филиппову.

"Я вижу водителя в автомобиле, который начал движение за рулем, то есть, изначально управлял автомобилем, а через некоторое время покинул водительское место и на ходу перелез на задний пассажирский ряд, — рассказал нам эксперт. — Выполнив остановку по требованию полиции, пытался убедить сотрудника в том, что он пассажир и находился не за рулем, несмотря то, что именно он лично, а не автопилот прекратил движение. Несколько раз переходил на "ты", что так же, подчёркивает его неуважение к человеку представляющего закон и фиксирующего нарушения".

Помимо этого, Филиппов увидел еще целый ряд нарушений, а именно: передние стекла в автомобиле затонированы больше допустимой нормы, ремень безопасности пристегнут во время движения не по правилам, водитель задал параметры автопилоту и покинул водительское место во время движения, что, в свою очередь, могло спровоцировать опасность для других участников движения, и, находясь на заднем пассажирском ряду, также не был пристегнут и т.д.

"На месте сотрудника, я бы постарался получить четкий и внятный ответ от автора видео, относительного того, считает ли он себя водителем данного авто или нет?! Получив ответ — нет, вызвал бы эвакуатор и отправил автомобиль на штраф-площадку до выяснения. Получив ответ — да, оформил бы по всем вышеперечисленным нарушениям, а при оказании сопротивления, задержал бы и добавил ещё одну статью к общему протоколу", — резюмировал автоэксперт.

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