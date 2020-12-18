Автоэксперт раскритиковал блогера, который ехал в Тесле на заднем сидении

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Георгий Раут
Полицейские остановили украинского YouTube-блогера Романа
Алексенко, который сидел на заднем сиденье Tesla, его обвинили в превышении
скорости. Хотя блогер настаивал на том,
что не был за рулем. Затем полицейские хотели обвинить его в том, что он задавал
параметры автопилота. На это Алексенко заявил, что параметры скорости задает
Google maps, а также "автопилот нельзя настроить больше разрешенной скорости".
Блогер уверял полицейских, что передвигался в автомобиле на заднем сидении
Ситуация неоднозначная, кто виноват сразу и не разберешь.
Чтобы разобраться, мы обратились к известному автоэксперту Игорю Филиппову.
"Я вижу водителя в автомобиле, который начал движение за рулем,
то есть, изначально управлял автомобилем, а через некоторое время покинул водительское
место и на ходу перелез на задний пассажирский ряд, — рассказал нам эксперт. —
Выполнив остановку по требованию полиции, пытался убедить сотрудника в том, что
он пассажир и находился не за рулем, несмотря то, что именно он лично, а не автопилот
прекратил движение. Несколько раз переходил на "ты", что так же, подчёркивает его
неуважение к человеку представляющего закон и фиксирующего нарушения".
Помимо этого, Филиппов увидел еще целый ряд нарушений, а именно:
передние стекла в автомобиле затонированы больше допустимой нормы, ремень безопасности
пристегнут во время движения не по правилам, водитель задал параметры автопилоту
и покинул водительское место во время движения, что, в свою очередь, могло спровоцировать
опасность для других участников движения, и, находясь на заднем пассажирском ряду,
также не был пристегнут и т.д.
"На месте сотрудника, я бы постарался получить четкий и внятный
ответ от автора видео, относительного того, считает ли он себя водителем данного
авто или нет?! Получив ответ — нет, вызвал бы эвакуатор и отправил автомобиль на
штраф-площадку до выяснения. Получив ответ — да, оформил бы по всем вышеперечисленным
нарушениям, а при оказании сопротивления, задержал бы и добавил ещё одну статью
к общему протоколу", — резюмировал автоэксперт.
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