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Австралийский миллиардер анонсировал строительство нового "Титаника": подробности

Новый Титаник отправится в рейс уже в 2027 году

сегодня, 10:19
Автор:
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Черновалова Кристина
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История вдохновляет создание невероятных проектов, воспроизводящих прошлое с изысканностью и точностью. Один из таких амбициозных проектов – восстановление круизного лайнера "Титаник", который станет реальностью благодаря инициативе австралийского миллиардера Клайва Палмера. Запланированный к запуску в 2027 году новый "Титаник" обещает стать символом роскоши и исторической подлинности, воспроизводя атмосферу его знаменитого предшественника.

Австралийский миллиардер анонсировал строительство нового "Титаника": подробности

Новый Титаник отправится в рейс уже в 2027 году

В отличие от своего летнего аналога, копия "Титаника" будет оборудована по последнему слову техники с целью обеспечения непревзойденной безопасности своих пассажиров. С учетом трагической судьбы оригинального лайнера, затонувшего в 1912 году во время первого рейса, современные разработчики уделяют особое внимание системам безопасности.

Согласно информации от издания Gospodarka Morska, у нового "Титаника" будет девять палуб и сможет вместить 2345 пассажиров в 835 каютах, половина из которых будет отведена для первого класса. Этот шаг направлен на воспроизведение эксклюзивности и роскоши, характерной для оригинального пассажирского лайнера.

Проект предусматривает маршрут из Саутгемптона (Британия) в Нью-Йорк (США), что является классическим маршрутом оригинального "Титаника". Организаторы стремятся обеспечить пассажирам не только комфортное путешествие, но и уникальный опыт, позволяющий погрузиться в атмосферу начала ХХ века. В частности, пассажиры третьего класса смогут питаться простыми блюдами за длинными столами в общей столовой, подобно условиям на оригинальном "Титанике".

Строительство круизного лайнера, принадлежащего к следующему поколению, запланировано на следующий год, и обещает стать одним из самых значительных событий в мире современного кораблестроения.



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