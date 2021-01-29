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Аваков собирает собственную армию, вооружая ее наградными пистолетами

Именное оружие, часто - эксклюзивное, министр МВД раздает тайно

сегодня, 11:51
Автор:

Оленка Клочко

Всего за 8 лет на своем посту Аваков наградил огнестрельным оружием 3196 человек, если посчитать в среднем — это 520 единиц в год, 10 — в неделю и по 2 — в день. Об этом в своем Facebook сообщил журналист Денис Иванеско.

Аваков собирает собственную армию, вооружая ее наградными пистолетами

Наградное оружие. Фото: из открытых источников

Имена тех, кому Аваков выписывает наградное оружие, неизвестны, ведь все его приказы засекречены. Впрочем, пресс-службы государственных учреждений периодически выдают новости вроде "депутат/судья/адвокат был награжден именным огнестрельным оружием". Иногда их раздает Министерство обороны, иногда — Президент, иногда — сам Аваков.

Так, Арсений Яценюк получил пистолет-пулемет Томпсона, а нардеп 8 созыва ВР Сергей Пашинский из наградного пистолета Glock подстрелил человека. Именное оружие, выписанное Аваковым, есть у Порошенко, Парубия и Турчинова. Многие получили пистолеты на день рождения, а кто-то — под видом пистолетов — и более экзотическое оружие: штурмовые винтовки и пулеметы. Дарить оружие украинским и иностранным фаворитам любил и президент Порошенко: он наградил 8 футболистов украинской сборной и нескольких иностранных политиков. А вот во время правления Зеленского оружие дарит только Аваков, хотя официально это является прерогативой главы государства.

Все это оружие — государственная собственность. В законодательстве Украины говорится, что награда, в том числе огнестрельным оружием, является публичным поощрением гражданина государством. По этому поводу суд обязал Авакова предать публичности приказы о наградах, однако, он этого не сделал.

"Чтобы несветить своих вооруженных агентов, Аваков тщательно скрывает имена всех награжденных. Странно. Ведь награда — это публичный знак поощрения, которой надобно гордиться и ставить другим в пример. Но только если ты не готовишь частную армию для работы после отставки", — комментирует ситуацию Денис Иванеско.

Ранее "Комментарии" сообщали, что за время правления Авакова наградное оружие получили военные, правоохранители, военнослужащие и агенты СВР, министры, олигархи и более 100 депутатов.


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Источник: https://www.facebook.com/100003088998211/posts/3509968352449430/
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