Аваков отреагировал на российский фейк о своей смерти

Как передает портал "Комментарии", экс-глава МВД Арсен Аваков своим видеороликом в Телеграмм расстроил российских пропагандистов, распространивших фейковую информацию о том, что в результате удара по Харькову он якобы погиб под завалами.

Арсен Аваков. Фото: пресс-служба МВД

В своем видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину и российским пропагандистам Аваков отметил, что никто в России не дождется его смерти раньше того, как не погибнет сам Путин и не развалится "зловонная империя".

По словам Арсена Авакова, Украина обязательно выстоит в войне против России и после распада "страны-бензоколонки" она будет процветать.

Аваков также заявил, что он лично будет делать все возможное для того, чтобы его родня страна одержала победу над Россией.

Говоря о себе Арсен Аваков отметил, что россияне пусть даже не мечтают о том, что его удастся ликвидировать. При этом экс-министр уточнил, что он сам никуда из Украины не выехал, находится сейчас в Киеве и делает все возможное, чтобы день победы наступил как можно быстрее.

"И мы победим, отстроим Украину и обязательно доживем до твоего позорного конца! Слава Україні!", – обратился Аваков к Путину.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Зеленский предупредил российских пропагандистов, что их ждут очень тяжелые времена за пособничество российскому режиму в преступлениях против мирного украинского народа. В частности, президент вспомнил недавнее ток-шоу на российском телевидении, где обсуждали, как российские самолеты сбросили бомбы на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Российские пропагандисты вновь цинично соврали, что там не было пациентов, а были украинские фейковые "националисты".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!