AURUM GROUP и Алена Лебедева получили благодарность от пограничников

В благодарности на имя управляющей AURUM GROUP Алены Лебедевой отмечается, что руководство 15-й пограничной заставы и весь личный состав, защищающий Украину в приграничной Сумской области, выражает благодарность за помощь, оказанную в это трудное для нашей страны время, за активную общественную деятельность, весомый вклад в укрепление безопасности государственной границы.

Алена Лебедева получила благодарность от пограничников

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"Активная общественная позиция является важным залогом приближения нашей победы над рашистским нашествием. Вместе мы сможем преодолеть все трудности, которые ставит перед нами война за нашу свободу и независимость. Низкий вам поклон за ваше отношение и понимание ситуации, сложившейся в нашей стране. Воины-пограничники всегда будут с народом и приложат все усилия для сохранения единства и неделимости нашего государства", – говорится в письме пограничников.



