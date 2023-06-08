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AURUM GROUP и Алена Лебедева получили благодарность от пограничников

AURUM GROUP во главе с Аленой Лебедевой помогла укрепить границу Украины в Сумской области

сегодня, 11:50
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Автор:

Кравцев Сергей

В благодарности на имя управляющей AURUM GROUP Алены Лебедевой отмечается, что руководство 15-й пограничной заставы и весь личный состав, защищающий Украину в приграничной Сумской области, выражает благодарность за помощь, оказанную в это трудное для нашей страны время, за активную общественную деятельность, весомый вклад в укрепление безопасности государственной границы.

AURUM GROUP и Алена Лебедева получили благодарность от пограничников

Алена Лебедева получила благодарность от пограничников


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"Активная общественная позиция является важным залогом приближения нашей победы над рашистским нашествием. Вместе мы сможем преодолеть все трудности, которые ставит перед нами война за нашу свободу и независимость. Низкий вам поклон за ваше отношение и понимание ситуации, сложившейся в нашей стране. Воины-пограничники всегда будут с народом и приложат все усилия для сохранения единства и неделимости нашего государства", – говорится в письме пограничников.

AURUM GROUP и Алена Лебедева получили благодарность от пограничников - фото 2



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Источник: https://media.aurumgroup.ua/?news=derzhavna-prikordonna-sluzhba-podjakuvala-aurum-group-ta-aloni-lebedievij-za-dopomogu-u-zmicnenni-kordonu-vid-agresora
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