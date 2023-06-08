AURUM GROUP и Алена Лебедева получили благодарность от пограничников

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Кравцев Сергей
В благодарности на имя управляющей AURUM GROUP Алены Лебедевой отмечается, что руководство 15-й пограничной заставы и весь личный состав, защищающий Украину в приграничной Сумской области, выражает благодарность за помощь, оказанную в это трудное для нашей страны время, за активную общественную деятельность, весомый вклад в укрепление безопасности государственной границы.
Алена Лебедева получила благодарность от пограничников
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