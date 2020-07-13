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Атака на производителя "Семок": государство будет вынуждено компенсировать убытки предприятию

Неудачная попытка завладения предприятием, производящим снеки, была остановлена апелляционным судом. Но за время действий рейдеров предприятие понесло убытки, которые нужно компенсировать

сегодня, 16:05
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Атака на производителя "Семок": государство будет вынуждено компенсировать убытки предприятию

В начале июня 2020 года районный суд Сумской области решил наложить арест на имущество компании, которая производит "Семки" и другие украинские снеки и товары для дома. Имущество завода решили вписать в старое безнадежное дело следователь СБУ Прохненко и прокурор Жерновой. Также работники предприятия уличили нардепа Дмитрия Лубинца в сотрудничестве с рейдерами и в выступлениях в поддержку ареста имущества завода.

В июле 2020 года апелляционный суд отменил незаконное постановление, однако атака на предприятие привела к значительным финансовым потерям. Официальная экспертиза показала, что сумма финансовых убытков составляет пять с половиной миллионов гривен. К этой сумме оценщики включили упущенную выгоду предприятия, затраты на охрану от рейдеров и услуги адвокатов.

"Правоохранительные органы расследуют действия должностных лиц по подозрению в злоупотреблении властью и служебном подлоге. Однако, до окончания следствия и суда подозреваемых никто не заставит оплатить убытки предприятия. Соответственно, компенсировать финансовые потери от действий рейдеров будет государственный бюджет Украины и каждый украинец", - заявили на предприятии.


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