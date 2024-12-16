Асад сделал первые заявления после побега из Сирии

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Slava Kot
Башар Асад 16 декабря 2024 года опубликовал первые заявления о своем бегстве из Сирии. По словам свергнутого сирийского диктатора, во время свержения его режима он находился на российской военной базе, из которой впоследствии был эвакуирован в Россию.
Башар Асад
Пресс-служба сирийского диктатора обнародовала заявление Башара Асада в собственном Telegram-канале. В нем Асад рассказывает о своем бегстве из Сирии. По словам Асада, во время боев 7 декабря он находился в Дамаске, покинул столицу на следующий день и поехал на российскую авиабазу Хмеймим.
По словам Асада, после полного падения его армии он при содействии россиян был эвакуирован в РФ.
Также Башар Асад утверждает, что с первого дня войны в Сирии "отказалась обменивать спасение своей нации на личную выгоду" и соблазны. Своё бегство Асад объяснил тем, что после свержения его режима оппозицией, он потерял влияние осуществлять контроль над Сирией, поэтому бежал в РФ.
Письмо Башара Асада о бегстве из Сирии
Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто такой Абу Мухаммад аль-Джулани, свергший режим Асада в Сирии.
Также "Комментарии" писали, что после бегства из Сирии Башара Асада стали называть самым богатым в мире беженцем. Он мог взять с собой в Москву состояние на сумму 135 млрд долларов.
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