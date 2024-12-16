Асад сделал первые заявления после побега из Сирии

Башар Асад 16 декабря 2024 года опубликовал первые заявления о своем бегстве из Сирии. По словам свергнутого сирийского диктатора, во время свержения его режима он находился на российской военной базе, из которой впоследствии был эвакуирован в Россию.

Башар Асад

Пресс-служба сирийского диктатора обнародовала заявление Башара Асада в собственном Telegram-канале. В нем Асад рассказывает о своем бегстве из Сирии. По словам Асада, во время боев 7 декабря он находился в Дамаске, покинул столицу на следующий день и поехал на российскую авиабазу Хмеймим.

"Я остался в Дамаске, выполняя свои обязанности до утра воскресенья, 8 декабря 2024 года. Когда террористические силы проникли в Дамаск, я переехал в Латакию в координацию с нашими российскими союзниками для наблюдения за боевыми операциями", — пишет Асад.

По словам Асада, после полного падения его армии он при содействии россиян был эвакуирован в РФ.

"Ни разу во время этих событий я не думал уйти в отставку или искать убежища, такое предложение не было сделано ни одним лицом или партией. Единственным направлением действий было продолжение борьбы с давлением террористов", — говорится в заявлении Асада.

Также Башар Асад утверждает, что с первого дня войны в Сирии "отказалась обменивать спасение своей нации на личную выгоду" и соблазны. Своё бегство Асад объяснил тем, что после свержения его режима оппозицией, он потерял влияние осуществлять контроль над Сирией, поэтому бежал в РФ.

"Я никогда не искал должностей ради личной выгоды, но всегда считал себя опекуном национального проекта, поддержанного верой сирийского народа, поверившего в его видение. Когда государство попадает в руки терроризма и теряется способность вносить весомый вклад, любая должность теряет цель, делая ее занятие бессмысленно", — добавляет Асад.

Письмо Башара Асада о бегстве из Сирии

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто такой Абу Мухаммад аль-Джулани, свергший режим Асада в Сирии.

Также "Комментарии" писали, что после бегства из Сирии Башара Асада стали называть самым богатым в мире беженцем. Он мог взять с собой в Москву состояние на сумму 135 млрд долларов.