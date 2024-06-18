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Арттерапия для детей из Харькова: проект поддержки "Здоровье" продолжается

Фармкомпания "Здоровье" инвестирует в ментальное восстановление харьковской молодежи

сегодня, 11:27
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Харькове благодаря сотрудничеству фармкомпании "Здоровье" и артцентра Zelo, дети могут погрузиться в мир арттерапии, которая становится для них не только средством художественного выражения, но и важным инструментом психологической разгрузки.

Арттерапия для детей из Харькова: проект поддержки "Здоровье" продолжается

Арттерапия для детей из Харькова

Занятия по арттерапии, которые проходят в центре, включают в себя различные творческие занятия: от лепки из глины до рисования и скульптуры. Во время летних каникул эти занятия продолжаются в обычном режиме, предоставляя детям возможность отвлечься от постоянного стресса, который принесла война, и сосредоточиться на развитии собственных талантов.

Арттерапия для детей из Харькова: проект поддержки ”Здоровье” продолжается - фото 2

По инициативе председателя наблюдательного совета Александра Доровского фармкомпания "Здоровье" уже больше года поддерживает деятельность артцентра. Благодаря социально ответственному бизнесу малыши бесплатно посещают разные занятия. А еще компания приобщалась к проведению масштабных праздников с творческими локациями, аниматорами и подарками ко Дню защиты детей, Дню Независимости и Новому году.

Артцентр привлекает многочисленных участников не только креативным подходом, но и индивидуальным вниманием, которое уделяют опытные фасилитаторы. Среди учащихся есть дети с особыми потребностями, для которых арттерапия открывает новые возможности для социализации и самовыражения.

Арттерапия для детей из Харькова: проект поддержки ”Здоровье” продолжается - фото 3

Важно, что проект получает высокую оценку не только от детей, но и от их родителей, которые отмечают положительное влияние на психологическое состояние их детей. Родители благодарны меценатам и отмечают, что присутствие в жизни детей положительных эмоций и новых навыков помогает им не терять веру в будущее.

Александр Доровский убежден, что именно защита и поддержка детей сейчас непременная составляющая будущей победы и восстановление сильной Украины.

“Мы с первых дней помогаем военным: покупаем технику для передовой, обеспечиваем лекарствами госпитали, заботимся о реабилитации раненых. Но в этой войне нужно заботиться и о будущем, о тех, кто будет развивать свободную и независимую страну. Ведь именно ради детей и их благополучия сражаются наши защитники, и поэтому мы не можем стоять в стороне от этой проблемы. И призываю всех руководителей и владельцев бизнеса также искать, где они нужны и приобщаться к таким проектам, — отметил Александр Доровский, председатель наблюдательного совета фармкомпании "Здоровье".



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Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/mestnyiy/2024-06-17/5858295-deti-kharkova-prodolzhayut-poseshchat-zanyatiya-po-art-terapii-pri-podderzhke-farmkompanii-zdorove
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