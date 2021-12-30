Артем Марчевский: Порошенко уехал, а Медведчук отстаивает свои права в суде

Пятый президент Украины Пётр Порошенко уехал из страны не просто так. Об этом заявил руководитель Молодёжного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский, пишет 112 юа.



Петр Порошенко, фото из открытых источников

Нардеп также подметил, что в это время на Виктора Медведчука украинская власть открыла уже второе дело, однако он остаётся в стране и отстаивает свои интересы.

"Порошенко уехал, подозрение не было вручено. Есть два примера — это Медведчук и Порошенко, которые проходят фигурантами по одному делу. Только у Медведчука это уже второе дело. И он ни от первого, ни от второго не сбежал. Он ходит на суд, доказывает свою невиновность и отстаивает свою правоту. А есть Порошенко, который сразу сел и поехал в аэропорт, купил билет и улетел сначала в Стамбул, якобы для встречи с Константинопольким патриархом, потом из Стамбула в Польшу. На самом деле, я думаю, что он ведёт переговоры с европейскими лоббистами для того, чтобы его тут не задержали", — заявил Марчевский.

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