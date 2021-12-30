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Артем Марчевский: Порошенко уехал, а Медведчук отстаивает свои права в суде

Нардеп партии ОПЗЖ резко высказался в адрес пятого президента, который уехал за границу

сегодня, 11:20
Автор:

Козлова Альбіна
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Пятый президент Украины Пётр Порошенко уехал из страны не просто так. Об этом заявил руководитель Молодёжного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский, пишет 112 юа.

Артем Марчевский: Порошенко уехал, а Медведчук отстаивает свои права в суде

Петр Порошенко, фото из открытых источников

Нардеп также подметил, что в это время на Виктора Медведчука украинская власть открыла уже второе дело, однако он остаётся в стране и отстаивает свои интересы.

"Порошенко уехал, подозрение не было вручено. Есть два примера — это Медведчук и Порошенко, которые проходят фигурантами по одному делу. Только у Медведчука это уже второе дело. И он ни от первого, ни от второго не сбежал. Он ходит на суд, доказывает свою невиновность и отстаивает свою правоту. А есть Порошенко, который сразу сел и поехал в аэропорт, купил билет и улетел сначала в Стамбул, якобы для встречи с Константинопольким патриархом, потом из Стамбула в Польшу. На самом деле, я думаю, что он ведёт переговоры с европейскими лоббистами для того, чтобы его тут не задержали", — заявил Марчевский.


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Источник: https://112ua.tv/politika/marchevskiy-poroshenko-sbezhal-poka-medvedchuk-boretsya-s-ukrainskoy-vlastyu-v-sude-602484.html
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