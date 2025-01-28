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АРМА обнаружила активы экснардепа Новинского на сумму 3 миллиарда, подлежащих аресту

После начала полномасштабной войны Новинский ушел с депутатской должности и уехал за границу, но продолжает проводить антиукраинскую деятельность.

28 января 2025, 16:50
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Клименко Елена

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) выявило имущество бывшего народного депутата Украины, принадлежащего пророссийскому олигарху, на общую сумму более 3 миллиардов гривен. Активы были обнаружены в рамках запроса правоохранительных органов, сообщила пресс-служба АРМА.

АРМА обнаружила активы экснардепа Новинского на сумму 3 миллиарда, подлежащих аресту

Вадим Новинский. Фото: УНИАН

"Это лицо имеет отношение к помощи стране-агрессору, сейчас скрывается за пределами Украины, но продолжает влиять на информационное пространство, пытаясь подрывать суверенитет Украины", – отмечают в АРМА.

Хотя в агентстве не указывают конкретное имя, все признаки свидетельствуют о том, что речь идет о бизнесмене Вадиме Новинском, на которого наложены санкции. Осенью 2024 года ДБР выдвинуло ему подозрение в государственной измене и разжигании религиозной розни.

После начала полномасштабной войны Новинский ушел с депутатской должности и уехал за границу, но продолжает проводить антиукраинскую деятельность. Отмечалось, что его действия наносят ущерб государственной и информационной безопасности Украины.

  В результате расследования АРМА обнаружило следующее имущество, принадлежащее фигуранту и его компаниям:

·          свыше 3 миллиардов гривен и около 2 миллионов долларов;

·          более 300 объектов недвижимости;

·          около тысячи единиц транспорта, в том числе сельскохозяйственной техники;

·          технологическое оборудование.

Все эти данные были переданы органам досудебного расследования по наложению ареста. После этого активы могут быть переданы в управление АРМА, что позволит их эффективно использовать в пользу государства.

Портал "Комментарии" уже писал, что Одесская областная прокуратура передала в управление АРМА арестованную недвижимость, принадлежащую жене бывшего высокопоставленного чиновника Министерства обороны России. Стоимость имущества составляет 1,5 миллиона долларов.



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Источник: https://arma.gov.ua/news/typical/arma-viyavilo-aktivi-prorosiyskogo-oligarha-na-ponad-3-milyardi-griven
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