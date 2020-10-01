Археологи в Сибири обнаружили необычное захоронение

Группа археологов во время экспедиции по Сибири нашла необычное захоронение мальчика с медным казаном на голове. Об этом сообщает "Газета по-украински".

По данным источника, подобные типы захоронений не присущи для данного региона. Как удалось выяснить, мальчику было около семи лет, уложили его спиной книзу так, чтобы ноги были направлены в сторону реки. Помимо казана, рядом находились железный черпак, нож, фольга, серьга и небольшая зеленая брошка.

Как отмечают археологи, подобное им пришлось увидеть впервые.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Днепре археологи нашли необычный склеп.

Предварительно археологи считают, что останки могут принадлежать мужчине в возрасте до 50 лет и женщине старше 70. Исследователи говорят, что вероятно, это останки почетного горожанина Александра Поля, но точно станет известно, кому принадлежат останки, только после экспертизы.

Археологи уже два месяца проводят раскопки в Севастопольском парке с целью найти место погребения почетного горожанина Александра Поля. Исследователи изучают остатки каменного здания, в котором когда-то располагалась Лазаревскя церковь. После того как археологи закончат раскопки, на месте планируют возвести пантеон почетных граждан.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!