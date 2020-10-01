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Археологи в Сибири обнаружили необычное захоронение

Захоронение отличается от остальных тем, что ребенок похоронен с медным казаном на голове

сегодня, 03:35 comments764
Автор:

Владимир Лавский

Группа археологов во время экспедиции по Сибири нашла необычное захоронение мальчика с медным казаном на голове. Об этом сообщает "Газета по-украински". 

Археологи в Сибири обнаружили необычное захоронение

По данным источника, подобные типы захоронений не присущи для данного региона. Как удалось выяснить, мальчику было около семи лет, уложили его спиной книзу так, чтобы ноги были направлены в сторону реки. Помимо казана, рядом находились железный черпак, нож, фольга, серьга и небольшая зеленая брошка. 

Как отмечают археологи, подобное им пришлось увидеть впервые. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в Днепре археологи нашли необычный склеп.

Предварительно археологи считают, что останки могут принадлежать мужчине в возрасте до 50 лет и женщине старше 70. Исследователи говорят, что вероятно, это останки почетного горожанина Александра Поля, но точно станет известно, кому принадлежат останки, только после экспертизы.

Археологи уже два месяца проводят раскопки в Севастопольском парке с целью найти место погребения почетного горожанина Александра Поля. Исследователи изучают остатки каменного здания, в котором когда-то располагалась Лазаревскя церковь. После того как археологи закончат раскопки, на месте планируют возвести пантеон почетных граждан.



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