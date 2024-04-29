Argentem Creek Partners пытается получить контроль над одесским терминалом в пользу бизнесмена с паспортом России - СМИ

Новым директором одесского портового терминала "Олимпекс Купе Интернешнл" был назначен Андрей Науменко, имеющий тесные связи с бизнесменом с российским паспортом – Джаши Важа Энриковичем.

Одесский терминал (фото из открытых источников)

Корпоративный конфликт вокруг одесского портового терминала приобрел новый виток развития. В последние два года украинский агрохолдинг GNT Group судится со своими американскими кредиторами Argentem Creek Partners и Innovatus. Кредиторы считают, что украинская компания не выполняет свои обязательства, а GNT Group уверена, что фонды из США пытаются рейдерским путем захватить их активы в пользу неизвестной третьей стороны.

После решения Западного апелляционного хозяйственного суда (публикация решения от 22 апреля в Едином реестре судебных решений) об изменении руководителя Олимпекс Купе Интернешнл по требованию кредиторов Argentem Creek Partners и Innovatus, бизнесмен Андрей Науменко сообщил терминал о получении полноценных прав на управление активами фонда Argentem Creek Партнеры.

26 апреля Андрей Науменко при силовой поддержке неустановленных лиц прибыл на территорию терминала с попыткой заблокировать его работу.

Андрей Науменко – директор компании "Грейн Инвест Украина", конечным бенефициаром которой является гражданин России Джаши Важа Энрикович.

По информации источника в Офисе генерального прокурора Джаши Важа Энрикович подозревается в работе против национальных интересов Украины. По информации источника в рамках уголовного дела 22023000000000306 от 31.03.2023 года эта персона подозревается в ряде преступлений против Украины в период войны с РФ.

В частности, в отношении него расследуется уголовное дело по статье 110-2 Уголовного кодекса Украины (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).