Арестович в Украине – все: где не сможет вещать бывший советник ОП

YouTube заблокировал канал подсанкционного Алексея Арестовича и других лиц, против которых ранее были введены санкции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Алексей Арестович

В частности, среди них также ютуб-каналы таких лиц:

▪ Константин Бондаренко;

▪ Дмитрий Василец;

▪ Анастасия Кашеварова [DailyStorm, This is media];

▪ Павел Онищенко.

Напомним, ранее YouTube уже блокировал каналы Александра Шелеста и Вадима Карасева.

Все каналы не работают на территории Украины. Все вышеуказанные лица находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые ввел своими указами Президент Владимир Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бывший советник Офиса президента, блогер Алексей Арестович прокомментировал парад в Москве, а также отношения между Россией и КНР, отметив, что главы КНР и РФ дают максимальную "пощечину Трампа".

"Что может сделать Трамп для построения этого своего "…нового мира по новым правилам"? Игра тарифами и новыми санкциями? На фоне Путина, который не просто готов, а демонстрирует четвертый год подряд, что он готов к предельным решениям (война, в том числе — с применением ядерного оружия), Трамп, который уступил даже не хуже. остановят ядерное государство, поддержанное Китаем", – отмечает блогер.

Арестович отмечает, что Трамп – в нижней точке своего падения, фактически – в состоянии внешнеполитической катастрофы своей первоначальной стратегии.

"Для Трампа — Украина — отрицательный токсический актив. Для РФ — Украина — священная рана. Кто кого передавит в столкновении таких позиций — вопрос очевиден. Итак, впереди нас ждет долгая война (даже если будет временное перемирие), Украина будет истощаться, Зеленский и Гетманцев – "вечно" будет сидеть на троне. Когда дойдет до мобилизации женщин, напишите мне в личку, может, отвечу", – добавил Арестович.