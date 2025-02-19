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Арестович опубликовал свое полу голое фото

Алексей Орестович опубликовал удивительное фото, на грани приличия.

19 февраля 2025, 21:55
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Автор:
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Лиля Воробьева

Алексей Арестович, скандально известный блоггер и бывший советник Офиса президента Украины, снова оказался в центре внимания из-за провокационного контента.

Арестович опубликовал свое полу голое фото

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram он опубликовал фото, на котором продемонстрировал свой мохнатый живот и часть тела ниже. Хотя кадр не раскрывал всей "картины", штаны блоггера едва держались на месте, что вызвало волну реакций в сети.

Ожидается, что пользователи социальных сетей не остались в стороне и отреагировали шутками и саркастическими комментариями. "Бритни, ты?", "Это нам за то, что мы не молимся", "Алексей Николаевич... Инста, конечно, бесплатная, но и вы держите себя в руках, пожалуйста", "В принципе я сам виноват, что плачу за интернет...", "50 боевых спусков штанов за линию же.

Арестович опубликовал свое полу голое фото - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что жена Арестовича подала на развод. Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, ныне находящийся за границей, разводится. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра.

Иск о расторжении брака подала его супруга Анастасия Арестович. Ее заявление 11 февраля принял к рассмотрению Соломенский районный суд Киева. Председательствующим судьей по делу назначена Галина Козленко. Однако дата судебного заседания не определена. "Главком" в течение дня пытался получить комментарии от адвоката и представителя истицы, а также у самой Анастасии Арестович, однако ответа так и не получил. Согласно открытым источникам, Анастасия Арестович состоит в браке с Алексеем Арестовичем с 2015 года. Супруги воспитывают общего несовершеннолетнего сына Александра. Кроме того, у бывшего советника Офиса президента есть еще двое детей от предыдущих браков.



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