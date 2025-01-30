Арестович и его первые 10 указов: что изменится, если он станет президентом?

Представляли ли вы когда-нибудь Алексея Арестовича в роли президента? Сам политик, блоггер, называющий себя военным аналитиком, уже рассказал, какие первые десять указов подпишет, если возглавит страну. Его заявления резонансны, местами противоречивы, но, безусловно, привлекают внимание. Давайте рассмотрим, что он предлагает изменить.

Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Защита церкви и религиозных общин Арестович обещает наказывать любые попытки захвата храмов, а все споры разрешать по закону. Отобранные храмы будут возвращаться общинам. Ужесточенная защита прав граждан Гарантии соблюдения Конституции будут под личным контролем президента. Любое ограничение прав по языковому или религиозному принципу будет признаваться преступлением против национальной безопасности. Свобода бизнеса и собственности Незаконные проверки станут невозможными, а государственный аппарат больше не сможет давить на предпринимателей. Аудит государственных финансов Все доходы и расходы бюджета подлежат проверке. Непрозрачные издержки будут жестко сокращены. Пересмотр законодательства Указ об аудите законов позволит выявить противоречащие Конституции нормы и заблокировать их выполнение. Налоговая реформа Принцип "минимум бюрократии" станет ключевым в новой экономической политике. Налоговую нагрузку планируется снизить. Поддержка демографии и социальных реформ Улучшение медицины, пенсионной системы и рынка труда станет приоритетом. Экономическая модернизация Украина должна стать технологическим игроком, а сырьевой экспорт без переработки будет ограничен. Реформа образования и науки Восстановление престижа технических профессий, укрупнение университетов и академическая свобода среди ключевых изменений. Силовые структуры и оборона Переход на "швейцарско-израильскую" систему армии, а также укрепление оборонного сектора.

Напомним, в Украине укоренилось инфантильное отношение к армии. Ею по-детски увлекаются, но три года войны показали, что эффективно решать проблемы, связанные со сферой обороны, власти так и не научились. Такая ситуация может стать для Украины фатальной, пишет портал "Комментарии" со ссылкой на заявление блогера Алексея Арестовича, позиционирующего себя как военный эксперт.



