Арестович цинично высказался об убийстве Ганула и сказал, как он мог сохранить жизнь

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович цинично высказался об убийстве Демьяна Ганула в Одессе. По его словам, речь идет об активисте, который "боролся с памятниками".

Алексей Арестович

"Того самого, что избивал спортивного тренера, демонстративно запихивал его в бусик ТЦК под камеры. Того, что "боролся" с памятниками. Сначала ты таскаешь людей в армию под камеры — потом таскают тебя. Пошёл бы сам — глядишь, остался бы жив", — заявил Арестович.

По его словам, есть некая "уродливость" явления "Ганул". Он добавил, что у настоящих маргиналов иногда просто нет другого выхода, и они умирают за свои убеждения. В то же время Арестович назвал "конченными ублюдками" тех, кто творит беспредел, находясь на стороне большинства, поскольку их "смелость" держится не на силе, не на принципах, а на абсолютной безнаказанности.

"Подагентуренный дядя, с крышей от спецслужб, решил заняться рекетом, позируя в роли "патриота" и "добровольца", борца с памятью Города. Когда он избивал тренера под камеры, он был уверен, что это не просто безопасно, а ещё и выгодно", — заявил Арестович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сегодня в Одессе застрелили мужчину посреди бела дня на улице. По словам очевидцев, он от кого-то убегал и в него дважды выстрелили. Погибшим оказался активист Демьян Ганул. Министр внутренних дел Игорь Клименко берет расследование убийства Демьяна Ганула под личный контроль. Об этом Клименко заявил во время заседания Рады, отвечая на просьбу нардепа Гончаренко срочно расследовать это убийство. Также министр МВД сообщил, что Центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственная оперативная группа из лучших работников, уже выехавших в Одессу. В Одессу выехал и глава Национальной полиции.



