Арест Путина на саммит G-20 в Бразилии: посол рассказал, есть ли такая вероятность

Российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, не захочет рисковать и не приедет в Бразилию на саммит G-20, запланированный на 18-19 ноября 2024 года. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз в интервью "Главкому" озвучил посол Украины в этой стране Андрей Мельник.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

При этом, по словам дипломата, руководство Бразилии неоднократно выражало желание видеть Владимира Путина во время саммита Большой двадцатки в Рио-де-Жанейро, при этом "расстилать красную дорожку военному преступнику – это нам не очень-то укладывается в голове", хоть бразильские власти и намекали, что не готовы пойти на радикальные меры и арестовать Путина.

"У меня есть предчувствие, что он вряд ли рискнет сюда приехать. Потому что при всех нюансах Бразилия — действительно демократическое правовое государство. Судебная ветвь власти здесь очень мощная и к тому же пользуется авторитетом в обществе. В повседневной жизни это чувствуется также" – отметил Андрей Мельник.

Дипломат отметил, что решение о возможном задержании или любых других процессуальных действиях принимаются судьей низшей инстанции — "другими словами, это может быть, скорее всего, обычный суд в Рио".

"Конечно, если будут иметь место предварительные политические договоренности, как это было в монгольском кейсе, то здесь ничего нельзя исключать. Путин максимум на день, а может, даже только на полдня сможет приехать", – отметил Андрей Мельник.

Он продолжает, в таком сценарии наши коллеги-дипломаты и юристы склоняются к мысли, что даже если будут запущены все формальные юридические шаги, он теоретически сможет прибыть сюда и так же свободно уехать, не почувствовав последствий решения Международного уголовного суда. Впрочем, какие репутационные убытки такое решение будет иметь для бразильской стороны – это уже вопрос чисто риторический.

При этом он не исключает, что в случае прибытия Путина в Бразилию "будет запущен судебный механизм".

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