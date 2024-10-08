Арест Путина на саммит G-20 в Бразилии: посол рассказал, есть ли такая вероятность

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, не захочет рисковать и не приедет в Бразилию на саммит G-20, запланированный на 18-19 ноября 2024 года. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз в интервью "Главкому" озвучил посол Украины в этой стране Андрей Мельник.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
При этом, по словам дипломата, руководство Бразилии неоднократно выражало желание видеть Владимира Путина во время саммита Большой двадцатки в Рио-де-Жанейро, при этом "расстилать красную дорожку военному преступнику – это нам не очень-то укладывается в голове", хоть бразильские власти и намекали, что не готовы пойти на радикальные меры и арестовать Путина.
Дипломат отметил, что решение о возможном задержании или любых других процессуальных действиях принимаются судьей низшей инстанции — "другими словами, это может быть, скорее всего, обычный суд в Рио".
Он продолжает, в таком сценарии наши коллеги-дипломаты и юристы склоняются к мысли, что даже если будут запущены все формальные юридические шаги, он теоретически сможет прибыть сюда и так же свободно уехать, не почувствовав последствий решения Международного уголовного суда. Впрочем, какие репутационные убытки такое решение будет иметь для бразильской стороны – это уже вопрос чисто риторический.
При этом он не исключает, что в случае прибытия Путина в Бразилию "будет запущен судебный механизм".
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