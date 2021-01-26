Apple официально признала, что айфоны могут навредить здоровью

В мире не утихают споры о влиянии электронных устройств на организм человека. Некоторые считают вредным излучения, которые исходят от смартфонов, другие же доказывают их безопасность. Компания Apple предостерегла пользователей модели iPhone 12 о возможном влиянии на некоторые приборы, связанные с обеспечением жизни человека.

Cмартфоны компании Apple / фото Mediasat

Так, согласно информации, размещенной на официальном сайте техногиганта, iPhone 12 оборудован большими количеством магнитов, чем предыдущие модели. При тесном контакте эти магниты могут оказывать влияние на работу кардиостимуляторов и дефибрилляторов, которые вживлены в тело человека. При этом, в компании все же надеются, что такие влияния будут минимальными. Впрочем, производитель рекомендует держать смартфон на безопасном расстоянии — не ближе 15 сантиметров, или 30 при беспроводной зарядке. Еще одной рекомендацией от Apple указана консультация с врачом или производителем медоборудования, прежде чем начать использовать iPhone 12.

В случае же, если вы подозреваете, что смартфон компании мешают работе ваших медицинских устройств, специалисты рекомендуют отказаться от использования девайса.

Как сообщал портал "Комментарии", согласно информации японского издания MacOtakara, весной 2021 года корпорация Apple готовится выпустить новый смартфон и наушники.

Исходя из информации, которую удалось получить японским журналистам от поставщика компании из Китая, уже в апреле Apple представит два новых устройства. Корпорация анонсирует новое поколение одного из самых бюджетных смартфонов iPhone SE. Также известно, что Apple готовится выпустить вторую версию беспроводных наушников с активным шумоподавлением AirPods Pro. По словам журналистов, им не удалось детально разузнать о технических характеристиках новых гаджетов, однако издание пишет, что iPhone SE получит поддержку аксессуаров для беспроводной зарядки MagSafe. Также в MacOtakara сообщили, что наушники AirPods Pro будут иметь меньшие габариты по сравнению со своими предшественниками.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!