Apple не удалось сохранить лидерство в 2024 году: компания сдает позиции

В августе 2024 года Apple потеряла второе место на мировом рынке смартфонов, уступив китайскому конкуренту Xiaomi. Это стало впервые за последние три года, когда Xiaomi смогла обогнать Apple по количеству проданных телефонов. Согласно данным Counterpoint's Smartphone 360 Monthly Tracker , Xiaomi заняла второе место по объему продаж, уступив лишь Samsung.

Apple сдает позиции: Xiaomi обгоняет по продажам смартфонов в 2024 году

Такое падение для Apple стало ударом, ведь она потеряла долю рынка из-за проблем с новыми моделями iPhone. Последняя серия iPhone 16 не смогла заинтересовать покупателей так, как это было с предыдущими моделями. Многие люди отметили, что новые телефоны не предлагают достаточно инноваций, из-за чего потребители стали обращать внимание на других производителей.





Xiaomi удалось быстро завоевать рынок благодаря своей стратегии. Компания предлагает широкий ассортимент телефонов в разных ценовых сегментах, от бюджетных до премиальных моделей. В 2024 году они также сосредоточились на том, чтобы выпускать "героические модели" – ключевые смартфоны для каждого сегмента рынка. Это позволило Xiaomi привлечь внимание покупателей как в среднем, так и в премиум-сегменте.

"В этом году компания Xiaomi приняла стратегию более экономного продукта, сосредоточив свою энергию на создании одной героической модели для каждого ценового диапазона, а не на выпуске нескольких устройств в одном сегменте", — отметил директор по исследованиям Тарун Патака.

Читайте на портале "Комментарии" — В последнее время смартфоны среднего класса стали очень популярны. Они идеально подходят для тех, кто не хочет тратить много денег на дорогие модели, но при этом хочет получить хорошее качество и производительность, которой недостаточно в более дешевых телефонах.