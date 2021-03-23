Антикарантинные протесты в мире и в Украине: помогает ли власть пострадавшим от COVID

Украину охватывают антикарантинные митинги. В основном на них выходят представители малого и среднего бизнеса, которые лишаются средств к существованию. А как обстоят с этим дела в Евросоюзе, в США? Кто и почему протестует – и протестует ли? Как реагирует власть? В чём схожесть и различие с ситуацией в Украине? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Участники протестов в Европе настроены радикально

В связи с усилением ограничительных мер в Европе прокатилась волна протестов, отмечает политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько.

"Люди требовали или полного, или частичного снятия ограничений. Протесты проходят под лозунгом "дайте работать!". Количество участников таких выступлений различно, от нескольких десятков до нескольких тысяч, но настроены они радикально — и это приводит к столкновениям с правоохранителями, — подчеркивает Владимир Манько. — В Нидерландах люди выходили на протест под предлогом выпить кофе. В столице, Амстердаме, собралось более десяти тысяч человек. Полиции пришлось разгонять такое количество протестующих. В Австрии тысячи людей протестовали в столице — Вене. Люди приехали на автобусах из разных регионов. Некоторые требовали отставки канцлера Курца. В то же время несколько сотен человек в Вене вышли в поддержку действий власти и введенных ограничений. В Британии митинговали в Лондоне. Но, наверное, наибольшее количество людей вышло на протесты в дисциплинированной Германии. Протесты охватили там почти десяток городов".

В Украине тоже возобновляются протесты против локдауна. В частности, движение saveФОП провело уже несколько соответствующих акций.

"Малый бизнес требует расширения применения упрощенного налогообложения на время эпидемических ограничений. А еще это движение борется за равные подходы со стороны власти ко всему бизнесу. Фоповцев возмущают факты полноценной работы объектов, принадлежащих крупному бизнесу, в то время, как их заставляют закрываться", — поясняет Владимир Манько.

По его мнению, протесты против карантинных ограничений в Европе и Украине имеют как общие причины, так и различные.

"К общим можно отнести усталость от ограничений и стремление вернуться к прежней жизни, где было больше свободы и общения. Разница заключается в реакции властей на требования людей, а также в ее эффективности в борьбе с вирусом. Взять хотя бы помощь бизнесу. Громко анонсированный в конце прошлого года план помощи от Зеленского на практике оказался недостаточным. Его реализация началась только 14 декабря и продолжалась всего две недели — до конца прошлого бюджетного года. В результате помощь в 8000 гривен, что совсем не компенсирует реальных потерь, успели получить всего до 20% фоповцев, которые имели на это право", — подчеркивает директор Communication group.

В Европе же всё иначе. И касательно помощи, и касательно коммуникации между властью и обществом, отмечает он.

"В Великобритании в конце прошлого года Банк Англии вышел с программой стимулирования экономики, сохранения и создания рабочих мест в условиях карантина на 150 млрд. фунтов (!). 80% зарплаты работников, которые вынужденно не ходят на работу, оплачивает государство. В Польше помощь таким работникам составляет до 500 евро в месяц, а в Словакии эта сумма составляет 1100 евро, — рассказывает Владимир Манько. — Но главное отличие между Европой и Украиной заключается в готовности противодействовать вирусу, в частности путем вакцинации граждан. Это различие, к сожалению, не в нашу пользу. Мы оказались на 95 месте в мире по этому показателю. Поэтому вакцинированным европейцам теперь можно и помитинговать против ограничительных мер, а для невакцинированных украинцев участие в таких митингах может вылиться в увеличение количества заболеваний. Украинская власть за год эпидемии вируса продемонстрировала свою неэффективность".

Власти США пытаются делать всё возможное, чтобы уменьшать последствия COVID-19 для людей

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан отмечает, что США — это уникальная страна. Она больше всего пострадала от пандемии коронавируса. Количество больных — около 30 млн, умерших от последствий – свыше 500 тысяч. При этом действия власти и восприятия обществом соответствующих решений отличаются от того, как это происходит в Европе, в том числе в Украине.

"В США — абсолютно децентрализованная система принятия решений, — рассказывает эксперт. – Президент Байден инициировал и обеспечил принятие Закона о поддержке экономики на 1,9 трлн долл и приказал использовать маски во всех федеральных зданиях. На этом его компетенции завершаются. Всю же полноту ответственности за ситуацию в штатах несут их губернаторы. Они вводят ограничительные мероприятия. Они их и снимают. При этом часто детали отдаются "на откуп" более низкого уровня управления — в муниципалитеты. Какой-то унификации мер нет. Есть штаты, в которых до сих пор действуют жесткие локдауны с ограничениями на передвижение. А есть либеральные регионы, например, Флорида, Техас и Миссисипи, где почти всё вернулось к status quo. Работает бизнес, практически нет ограничений на путешествия".

Зато в Нью-Йорке и Калифорнии вводились жесткие локдауны, отмечает Вадим Трюхан. И эти штаты до сих пор практически закрыты.

"В результате оба губернатора сейчас находятся под угрозой отставки, — продолжает эксперт. — В Калифорнии избиратели даже собрали более 2 млн. подписей, которые, вероятно, через месяц, после проверки на подлинность, запустят процедуру голосования, а ее следствием может стать отставка демократа-губернатора Ньюсома".

По словам Вадима Трюхана, каких-то массовых антикарантинных протестов в США не было.

"Скорее всего, потому что как федеральное правительство, так и власти штатов пытаются делать всё возможное, чтобы уменьшать последствия COVID-19 для людей. Так, наиболее уязвимые слои населения и предприниматели получают помощь, уже выполнено обещание Джо Байдена об использовании 100 млн. доз вакцин за 100 дней. И хотя вакцинировалось всего лишь около 17% взрослого населения, положительная динамика очевидна, — подчеркивает эксперт. – Следует также принять во внимание американские традиции взаимодействия с властью. В случаях, когда кто-то не согласен с решениями губернаторов, дело рассматривается в суде. И довольно много случаев, когда те или иные ограничительные меры, введенные местными властями, отменяются судьями. Свою роль в отсутствии протестов сыграли и события с так называемым штурмом Капитолия 6 января 2021 года, которые серьезно напугали как общество, так и власть".

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что правительство обещает возобновить помощь бизнесу из-за карантина.

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