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Антибиотики только по рецептам: когда в Украине начнут действовать ограничения

Антибиотики и другие лекарства в аптеках будут продавать только при наличии рецепта

сегодня, 16:19
Автор:

Козлова Альбіна
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Антибиотики только по рецептам: когда в Украине начнут действовать ограничения

В аптеках запретят продавать антибиотики без рецепта, фото из открытых источников

С 1 апреля в аптеках украинцы уже не смогут купить антибиотики без электронных рецептов врача. Цель ограничений – предотвратить нежелательные последствия от употребления чрезмерного количества антибиотиков. Об этом сообщает DW.

С апреля антибиотики и с 1 июля психотропные и наркотические средства включат в список лекарств, отпускаемых только при наличии рецепта. Осенью, с 1 октября, список лекарств, которые не продаются без рецепта, будет обновлен и расширен.

В Министерстве здравоохранения объясняют, что терапевты будут выписывать электронные рецепты и таким образом процедура лечения будет фиксироваться в электронной системе. Там же будут зафиксированы данные каждого провизора, продавшего пациенту антибиотики.

Как рассказал директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины Владимир Руденко, такие ограничения должны способствовать тому, что граждане будут обращаться к врачам и у них не будет возникать антибиотикорезистентность, то есть устойчивость бактерий в организме к таким препаратам. Кроме того, врачи и фармацевты будут отвечать за назначение и продажу этих препаратов.

По данным экспертов ООН, к 2050 году ежегодно будут умирать 10 миллионов человек, у которых есть антибиотикорезистентность, если не ввести ограничения.

К тому же, украинцы стали больше покупать антибиотиков, когда началась эпидемия COVID-19. Объемы продаж препаратов выросли вдвое. В 2021 году уже были обновлены суммы штрафов за продажу лекарства без рецепта. Теперь сумма штрафа составляет от 850 до 1700 гривен.

Как сообщал портал "Комментарии", врач-инфекционист рассказывает, о чем следует помнить вакцинированным украинцам.


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Источник: https://www.dw.com/uk/antybiotyky-za-e-retseptom-shcho-treba-znaty-i-chomu-tse-vazhlyvo/a-60294943?maca=uk-Twitter-sharing
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