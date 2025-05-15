Андрушко заподозрили в «уклонении» от армии: к «Радио Свободы» обратились с запросом

Как сообщает издание "Украинские новости" в редакцию Украинской службы "Радио Свобода" обратились с запросом по поводу возможного уклонения от службы в армии журналиста Сергея Андрушко.

Сергей Андрушко

"По нашим данным, Сергей Андрушко имеет двух несовершеннолетних детей, что не является достаточной причиной для освобождения от военной службы. Однако по неизвестным причинам он состоит на специальном военном учете в Черниговском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, что может свидетельствовать о его особых взаимоотношениях с властями", — говорится в сообщении.

В связи с этим в запросе просят редакцию сообщить, каким образом Андрушко и его родственники избегают выполнения обязанностей, установленных законодательством в военное время, какие отношения журналист имеет с военно-политическим руководством государства, а также какие именно заслуги стали основанием для исключения его из военного учета.

В частности, по данным СМИ, не находятся на военной службе и другие родственники Андрушко. В частности, племянник Богдан Константинович Стаховский и брат его жены Игорь Валерьевич Котвицкий, с 2023 года проживающий в Канаде, говорится в материале.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по данным СМИ, от армии, вероятно, уклоняются многие антикоррупционные деятели и журналисты. В частности, среди них руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, муж руководителя ЦБК Дарии Каленюк Орест Рыжий, блогер Юрий Бутусов, активисты Юрий Николов, Михаил Жернаков, журналисты Виталий Сыч, Максим Савчук, Максим Опанасенко, Александр Нотевский, Даниил Мокрик и другие.



