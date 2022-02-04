Андрей Ермак заболел COVID-19

Глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. По словам Ермака, для него заболевание стало "крайне несвоевременным". Об этом глава ОПУ сообщил на своей странице в Facebook. По словам Андрея Ермака, вирус COVID-19 остается очень коварной болезнью.

Андрей Ермак - фото из открытых источников

“Сегодня получил положительный тест на коронавирус. Крайне не вовремя. Однако продолжаю работать”, – написал руководитель ОПУ.

Ермак добавил, что следующая неделя будет чрезвычайно важной, так что она сделает все, чтобы максимально быстро побороть заболевание и призвал всех беречься. Следует отметить, что в Украине сейчас идет очередная волна пандемии COVID-19. Ежедневно фиксируют новые рекорды по количеству инфицированных. К примеру, вчера, 2 февраля, официально подтверждено 39 620 новых случаев заболевания, что также стало рекордным приростом.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что при поддержке лиц из Офиса президента был создан "бэк-офис" таможни, куда поступает "кэш" от нелегального импорта. Об этом пишет издание UNN. По данным издания, куратором офиса якобы стал глава ОПУ Андрей Ермак, которому помогают его зам. Андрей Смирнов и бизнесмен Сеяр Куршутов. "В Офисе президента был создан так называемый "бэк-офис", который контролирует фактически все схемы на таможне, ответственным за который был внештатный помощник Андрея Ермака Николай Беззубенко. Беззубенко поручили создать и воплотить схемы на таможне, которые бы генерировали наполнение "кассы" от контрабанды. Однако те же источники отметили, что не все шло в работе Беззубенко гладко, а "касса" наполнялась очень слабыми темпами. "Бэк-офис" нуждался в сильном партнере", — передают журналисты УНН.

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