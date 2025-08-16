logo

Американские солдаты преклонили колено перед Путиным: что ужаснуло на встрече на Аляске
16 августа 2025, 09:24

Американские солдаты преклонили колено перед Путиным: что ужаснуло на встрече на Аляске

The Telegraph пишет о том, что Путин получил от Трампа ровно то, что хотел

16 августа 2025, 09:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Если не брать во внимание заявления сказанное Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на встрече на Аляске, а лишь проанализировать сам прием американской стороной российского диктатора, то уже становится не по себе. Белый дом устроил настоящий спектакль: на земле – красная дорожка, в воздухе – строевой пролет пяти самолетов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The Telegraph.

Американские солдаты преклонили колено перед Путиным: что ужаснуло на встрече на Аляске

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Вид американских солдат, преклонивших колено перед самолетом Путина, чтобы закрепить красную дорожку на взлетно-посадочной полосе – это зрелище, которое ужаснет многих", — написали журналисты о встрече.

В публикации указывается, что, когда этот цирк подходил к концу, Путину удалось получить рукопожатие от президента США. 

Авторы материала отмечают, теперь диктатор будет чувствовать, что показал миру, что РФ вернулась туда, где ей и место – за главный стол мировой политики. Он будет рад, что его действия остались без последствий.

"Если европейские лидеры после этого не предпримут никаких действий в поддержку Украины, им придется ответить перед историей", — констатировало издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, который до 2022 года возглавлял Мюнхенскую конференцию по безопасности и остается одним из самых уважаемых экспертов в мире в вопросах внешней политики, высказал убеждение, что встреча на Аляске закончилась безоговорочным успехом российского диктатора Путина.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп посоветовал главе украинского государства Владимиру Зеленскому "заключить сделку" с Россией. Такое заявление он сделал в интервью "Fox News" после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.




Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/08/15/trump-rolls-out-red-carpet-gives-putin-vindication-craves/
