Американские солдаты преклонили колено перед Путиным: что ужаснуло на встрече на Аляске

Если не брать во внимание заявления сказанное Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на встрече на Аляске, а лишь проанализировать сам прием американской стороной российского диктатора, то уже становится не по себе. Белый дом устроил настоящий спектакль: на земле – красная дорожка, в воздухе – строевой пролет пяти самолетов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The Telegraph.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Вид американских солдат, преклонивших колено перед самолетом Путина, чтобы закрепить красную дорожку на взлетно-посадочной полосе – это зрелище, которое ужаснет многих", — написали журналисты о встрече.

В публикации указывается, что, когда этот цирк подходил к концу, Путину удалось получить рукопожатие от президента США.

Авторы материала отмечают, теперь диктатор будет чувствовать, что показал миру, что РФ вернулась туда, где ей и место – за главный стол мировой политики. Он будет рад, что его действия остались без последствий.

"Если европейские лидеры после этого не предпримут никаких действий в поддержку Украины, им придется ответить перед историей", — констатировало издание.

