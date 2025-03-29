Американские демократы собирают протесты против Трампа, но есть нюанс

Представители Демократической партии на протесты в США пока что не решаются. Об этом речь не идет, но в Европе пытаются качнуть ситуацию. Так американцев в Европе призывают в субботу, 29 марта, принять участие в нескольких демонстрациях против президента-республиканца США Дональда Трампа в Испании.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Митинги под названием "В защиту демократии в США и против действий администрации Трампа и их влияния на США, Испанию, остальную Европу и мир" пройдут сразу в нескольких крупных городах, таких как Мадрид, Барселона, Валенсия, Севилья и Малага.

Организаторы митингов – организация Democrats Abroad, которая официально представляет Демократическую партию США за рубежом – говорят, что они будут делать акцент "на влиянии действий администрации Трампа на людей в США, Испании, остальной Европе и во всем мире".

Эндрю Андерсон, председатель испанского отделения Democrats Abroad, высказал мнение, что в каждом городе сбора "будет значительное количество избирателей".

На начало 2024 года, по последним данным испанского Национального института статистики, в Испании были зарегистрированы 50 623 гражданина США.

Американские демократы выставляют одной из претензий Трампу – рост влияния миллиардеров, таких как Илон Маск, в федеральной власти, а также его исполнительные указы, которые уже привели к сужению прав мигрантов. Также подвергаются критике подходы Трампа по борьбе с так называемой "левацкой идеологией".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп назвал необходимость владения Гренландией "вопросом международной безопасности".

По словам Дональда Трампа, США надеются на понимание американской позиции со стороны Дании и Европейского Союза, а если они этого не поймут, нам придется им это объяснить.



