logo

BTC/USD

82515.55

ETH/USD

1844.00

LTC/USD

86.34

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Американские демократы собирают протесты против Трампа, но есть нюанс
commentss НОВОСТИ Все новости

Американские демократы собирают протесты против Трампа, но есть нюанс

Американцы в Европе собираются на протесты против Трампа

сегодня, 09:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Представители Демократической партии на протесты в США пока что не решаются. Об этом речь не идет, но в Европе пытаются качнуть ситуацию. Так американцев в Европе призывают в субботу, 29 марта, принять участие в нескольких демонстрациях против президента-республиканца США Дональда Трампа в Испании.

Американские демократы собирают протесты против Трампа, но есть нюанс

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Митинги под названием "В защиту демократии в США и против действий администрации Трампа и их влияния на США, Испанию, остальную Европу и мир" пройдут сразу в нескольких крупных городах, таких как Мадрид, Барселона, Валенсия, Севилья и Малага. 

Организаторы митингов – организация Democrats Abroad, которая официально представляет Демократическую партию США за рубежом – говорят, что они будут делать акцент "на влиянии действий администрации Трампа на людей в США, Испании, остальной Европе и во всем мире".

Эндрю Андерсон, председатель испанского отделения Democrats Abroad, высказал мнение, что в каждом городе сбора "будет значительное количество избирателей".

На начало 2024 года, по последним данным испанского Национального института статистики, в Испании были зарегистрированы 50 623 гражданина США.

Американские демократы выставляют одной из претензий Трампу – рост влияния миллиардеров, таких как Илон Маск, в федеральной власти, а также его исполнительные указы, которые уже привели к сужению прав мигрантов. Также подвергаются критике подходы Трампа по борьбе с так называемой "левацкой идеологией".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп назвал необходимость владения Гренландией "вопросом международной безопасности".

По словам Дональда Трампа, США надеются на понимание американской позиции со стороны Дании и Европейского Союза, а если они этого не поймут, нам придется им это объяснить.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thelocal.es/20250328/americans-in-spain-to-hold-anti-trump-protests-in-five-cities
Теги:

Новости

Все новости