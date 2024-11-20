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Американские авто для украинцев: ТОП-5 самых популярных

В Украину за месяц ввезли почти 2,7 тысячи автомобилей из США

20 ноября 2024, 11:28
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Черновалова Кристина

Украинцы продолжают покупать автомобили из США, хотя спрос на них в октябре немного снизился. За последний месяц в Украине зарегистрировали почти 2,7 тысячи подержанных машин из Штатов. Среди них наиболее популярны остаются Tesla, Jeep и Ford.

Американские авто для украинцев: ТОП-5 самых популярных

Рейтинг самых популярных авто из США в Украине за октябрь

В общей сложности, 16% всех авто с пробегом, которые получили украинские номера в прошлом месяце, прибыли из Америки. Это значительный показатель, но по сравнению с тем же месяцем в 2023 году спрос на американские автомобили снизился на 12%.

Большинство этих машин (42%) имеют бензиновые двигатели. Электрокары также занимают большую часть рынка – 40%. Еще 8% составили гибриды, а дизельные автомобили и модели с ГБО получили по 5%. Средний возраст таких автомобилей – 5,6 лет.

Лидерами среди американских автомобилей стали электромобили от Tesla. Больше всего было зарегистрировано:

  1. Tesla Model Y – 285 машин.

  2. Tesla Model 3 – 274 машины.

  3. Jeep Cherokee – 158 машин.

  4. Ford Escape – 151 машина.

  5. Volkswagen Passat (по американскому производству) – 151 машина.

Автомобили из США привлекают ценой, ведь даже после транспортировки и растаможки они часто обходятся дешевле европейских аналогов. Кроме того, многие из них имеют современные технологии и хорошее техническое состояние.

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