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Американская топ-модель разделась в знак протеста политики Трампа (Фото)

Каролин Мерфи выразила протест против политики Трампа, которая уничтожает экологию США

сегодня, 14:25
Автор:

Кириєнко Анна

Популярная американская модель Каролин Мерфи выставила в инстаграме свое обнаженное фото в знак протеста против избрания Трампа. Под фото она четко объяснила свою позицию и рассказала "голую" правду.

Американская топ-модель разделась в знак протеста политики Трампа (Фото)

Фото: УНИАН

Каролин показала обнаженную спину с огромной надписью "Vote" (голосуйте).

Модель написала, что политика Трампа не направлена на экологию и уничтожает экологическое законодательство в США.

"Они отменили и притормозили действие правил, регулирующих очистку воздуха, воды, правил, которые защищают дикую природу и правил утилизации токсичных химических веществ; отказались от основных климатических политик", — написала Мерфи.

Модель отметила, что лучшее, что можно было сделать, чтобы помочь природе — не голосовать за Дональда Трампа.


Заметим, что Каролин Мерфи - активная сторонница экологического развития человека. Девушка часто выступает за защиту окружающей среды.

Редакция Comments напоминает, что окончательных результатов выборов президента США еще нет. Согласно последним данным противник Трампа Джо Байден вырывается вперед на 50 голосов.



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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/karolin-merfi-supermodel-rozdyaglasya-v-protest-obrannya-trampa-11206160.html
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