Альтернативы нет: на Западе объяснили, почему Украина и дальше будет зависеть от Starlink Маска

Украина вынуждена оставаться зависимой от спутниковой связи Starlink Илона Маска, поскольку пока нет никаких альтернатив, способных заменить эту систему в краткосрочной перспективе. Об этом пишет Politico.

Starlink. Фото: 24 Канал

В материале указано, что Starlink является критически важным для Украины в борьбе с Россией, однако это также означает, что Киев находится в уязвимом положении, поскольку Маск неоднократно заявлял, что "вся линия фронта рухнет, если я выключу связь". Евросоюз ищет альтернативы, и одним из возможных вариантов является компания Eutelsat, принадлежащая Франции и Великобритании.

В интервью Politico генеральный директор Eutelsat Ева Бернеке отметила, что в последние недели показали необходимость иметь несколько источников для обеспечения военных и правительственных коммуникаций. В то же время она признает, что пока нет никакой альтернативы, которая могла полностью заменить Starlink.

"Если бы нам пришлось обеспечить всю пропускную способность для Украины и ее граждан, мы бы не смогли этого сделать. Давайте будем честными", — сказала Бернеке.

Она также добавила, что Eutelsat способна предоставить свои ресурсы для "некоторых критически важных потребностей правительства".

По данным Politico, флот из 7000 спутников Starlink значительно превышает количество спутников Eutelsat – 600, а также обеспечивает гораздо большую пропускную способность. Сеть Маска над Украиной имеет пропускную способность от 23 до 490 раз больше, чем у Eutelsat.

Это делает маловероятно, что Eutelsat сможет приблизиться к количеству терминалов Starlink в Украине, которых уже более 50 тысяч.

"Но мы могли бы обеспечить хотя бы несколько тысяч терминалов... для резерва в самых важных местах", — отметила Бернеке.

Как уже писали "Комментарии", угроза потери Starlink, которая обеспечивает Украину связью, необходимой для эффективного ведения военных действий, заставила европейские власти озаботиться поиском замены службе спутниковых коммуникаций Илона Маска.