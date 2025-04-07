logo

BTC/USD

76176.48

ETH/USD

1491.52

LTC/USD

65.78

USD/UAH

41.30

EUR/UAH

45.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Альтернативы нет: на Западе объяснили, почему Украина и дальше будет зависеть от Starlink Маска
commentss НОВОСТИ Все новости

Альтернативы нет: на Западе объяснили, почему Украина и дальше будет зависеть от Starlink Маска

Украина будет зависеть от Starlink Маска из-за отсутствия альтернатив

сегодня, 10:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украина вынуждена оставаться зависимой от спутниковой связи Starlink Илона Маска, поскольку пока нет никаких альтернатив, способных заменить эту систему в краткосрочной перспективе. Об этом пишет Politico.

Альтернативы нет: на Западе объяснили, почему Украина и дальше будет зависеть от Starlink Маска

Starlink. Фото: 24 Канал

В материале указано, что Starlink является критически важным для Украины в борьбе с Россией, однако это также означает, что Киев находится в уязвимом положении, поскольку Маск неоднократно заявлял, что "вся линия фронта рухнет, если я выключу связь". Евросоюз ищет альтернативы, и одним из возможных вариантов является компания Eutelsat, принадлежащая Франции и Великобритании.

В интервью Politico генеральный директор Eutelsat Ева Бернеке отметила, что в последние недели показали необходимость иметь несколько источников для обеспечения военных и правительственных коммуникаций. В то же время она признает, что пока нет никакой альтернативы, которая могла полностью заменить Starlink.

"Если бы нам пришлось обеспечить всю пропускную способность для Украины и ее граждан, мы бы не смогли этого сделать. Давайте будем честными", — сказала Бернеке.

Она также добавила, что Eutelsat способна предоставить свои ресурсы для "некоторых критически важных потребностей правительства".

По данным Politico, флот из 7000 спутников Starlink значительно превышает количество спутников Eutelsat – 600, а также обеспечивает гораздо большую пропускную способность. Сеть Маска над Украиной имеет пропускную способность от 23 до 490 раз больше, чем у Eutelsat.

Это делает маловероятно, что Eutelsat сможет приблизиться к количеству терминалов Starlink в Украине, которых уже более 50 тысяч.

"Но мы могли бы обеспечить хотя бы несколько тысяч терминалов... для резерва в самых важных местах", — отметила Бернеке.

Как уже писали "Комментарии", угроза потери Starlink, которая обеспечивает Украину связью, необходимой для эффективного ведения военных действий, заставила европейские власти озаботиться поиском замены службе спутниковых коммуникаций Илона Маска.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-stuck-with-elon-musk-starlink-satellite-internet/
Теги:

Новости

Все новости