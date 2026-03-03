Альтернатива 8 марта: в Раде предлагают оригинальное предложение для украинок

В Верховной Раде Украины готовится замена праздника 8 марта для украинок. Соответствующий проект постановления (№15052) предусматривает введение нового государственного праздника – Дня украинской женщины, который предлагается ежегодно отмечать 25 февраля.

Фото: из открытых источников

Проект постановления также рекомендует Кабинету министров разработать и утвердить в течение трех месяцев комплексный план мероприятий по празднованию нового праздника на государственном уровне. Это должно обеспечить организованное празднование события во всех регионах Украины.

В пояснительной записке документа отмечается, что инициатива направлена на признание традиций и укоренение исторической памяти в украинском культурном пространстве. Там говорится:

"Сейчас украинская нация переживает период возрождения, свершилась Революция Достоинства и ведется ожесточенная война с агрессором — Российской Федерацией. Именно сейчас восстанавливается украинский взгляд на мир и формируются новые традиции нации-победителя, что требует закрепления и на символическом уровне государственного календаря, покончив с навязанными".

Авторы проекта подчеркивают, что в настоящее время на государственном уровне выходным остается 8 марта – так называемый "Международный женский день", который, по их словам, был установлен оккупационным московским режимом для популяризации собственного взгляда на роль женщин.

"Его внедрено по инициативе Клары Цеткин в 1921 году с привязкой к Февральской революции в России 1917 года. В то же время считаем целесообразным отмечать День украинской женщины в дату рождения Леси Украинки, известной украинской писательницы и общественной деятельницы — 25 февраля", — подчеркивается в записке.

Отмечается, что дата уже давно отмечается украинскими сообществами внутри страны и за рубежом, и теперь ее планируют закрепить официально. Целью проекта является не только установление нового праздника, но и очищение государственного календаря от колониальных наследий, а также закрепление украинских традиций и формирование национальной культурной идентичности.

