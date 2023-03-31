Александр Карпюк и Юрий Голик рассказали, как сделать из волонтерства систему, которая приносит пользу армии

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Кравцев Сергей
Чтобы волонтерство было эффективным, оно должно отвечать конкретным запросам военных, а не представлениям волонтеров. Об этом в интервью 24 каналу рассказали военнослужащий Александр Карпюк и предприниматель и волонтер Юрий Голик.
ВСУ. Фото из открытых источников
Волонтеры говорят, что за годы войны они точно изучили потребности военных, накопили личные контакты с разными бригадами и не пугаются бюрократических препятствий.
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По словам Голика, у государства нет возможности массово обрабатывать запросы военных подразделений. Так что их помощь каждому маленькому участку фронта в глобальной картине дает большое преимущество нашей армии.
Одним из самых масштабных проектов, который удалось реализовать волонтерам в свое время и, самое главное, сделать его системным – камеры переднего края.
Сейчас он выполняет боевые задачи на Донецком направлении и своими глазами видит первоочередные нужды военных. Совместно с Юрием Голыком за последний год они закрыли ряд проектов: от приборов ночного видения и прицелов до снайперских винтовок.
Волонтеры убеждены, что помощь армии будет актуальна всегда. Поскольку именно она является гарантией независимости нашей страны, имеющей общую границу с Россией и Белоруссией. Поэтому в будущем оба волонтера стремятся акцентировать свое внимание на разработке новых БПЛА, которые были бы полезны для военных.
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